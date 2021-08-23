根據IHS Markit的8月採購經理人指數（PMI）調查顯示，雖然歐元區8月經濟略失動能，不過該區第三季仍在穩健成長軌道上。不過分析師也指出，從該調查可看出疫情復燃憂心與供應鏈持續受阻，已開始對歐洲經濟造成影響。

IHS Markit周一（23日）發布8月綜合PMI指數初值，從上個月60.2的20年高點略降到59.5，仍在50榮枯線上。至於服務業PMI也從7月的59.8下滑到59.7、製造業PMI從62.8降至61.5。

該機構首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，該調查雖然顯示就業成長連續第二月表現強勁，反映企業正提高營運產能因應需求增加，不過高通膨與供應鏈瓶頸仍是歐洲經濟前景面臨的隱憂。

他解釋由於就業成長改善引發薪資成長加速，可能進而帶動通膨升高，加上亞洲供應延遲預料未來還會持續一段時間，因此歐洲製造業動能放緩速度更甚於服務業。前者在8月降至6個月低點、後者則下滑到兩個月低點。

歐洲央行將在下月召開例會，在已有部分決策官員針對減少部分刺激措施提出建議之際，這些數據對於該央行未來決策將有一定重要性。

不過牛津經濟研究院分析師馬提妮 （Maddalena Martini）認為，周一PMI調查指出歐洲經濟成長已有持穩跡象，凸顯Delta病毒引發的疫情升溫與供應鏈受限持續不見舒緩，已開始對歐洲經濟造成干擾。

她解釋，受到供應短缺與海運瓶頸，讓歐洲製造業多少受到牽連。不過服務業繼續快速擴張腳步，則意味它在本季經濟成長將扮演重要角色。

然而在歐洲經濟火車頭德國方面，8月綜合PMI從7月的62.4下滑到60.6，為2個月低點。IHS Markit分析師史密斯（Phil Smith）認為，德國經濟成長雖略有放緩，但第三季擴張力道仍舊穩健。法國綜合PMI則從56.6降到55.9的4個月低點。