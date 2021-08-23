2020東京帕拉林匹克運動會開幕典禮將在台北時間明天(24日)晚間7點於日本國立競技場舉行，中華代表團將由兩位視障田徑選手楊川輝、劉雅婷共同擔任掌旗官，共計13名團員出席開幕，這次進場比照各隊日文發音排序，中華隊排在第83位出場，本屆帕運代表團也將身穿與奧運中華代表團同款的團服亮相。

東京帕運在奧運結束後15天登場，中華代表團本屆帕運會共有10名選手、參加6個運動種類，代表團已在昨天(22日)抵達東京，今天隨即展開訓練，包括田徑、桌球及游泳選手都到場館進行最後備戰和場地適應。

本屆帕運和奧運一樣因為新冠肺炎疫情，能參與開幕典禮的教練及隊職員有人數限制、選手則人數不限。中華代表團隊職員將有總領隊沈啟賓、副領隊何維華、醫療官黃雅萍、健力教練陳穎德、田徑教練張福生、乃慧芳及桌球教練林佳蓉，選手除兩名掌旗官外，另有6度參與帕運的健力選手林亞璇、首度參賽的游泳選手陳亮達及桌球搭檔林姿妤、田曉雯出席，合計6名選手及7名隊職員。

為落實男女平權，本屆奧運、帕運各國代表團開幕典禮都由1男1女共同擔任掌旗官，中華代表團將由兩名視障田徑選手共同掌旗，分別為三度參與帕運的標槍女將劉雅婷，以及跳遠選手楊川輝，已育有兩名子女的楊川輝透露，依目前的計畫，這次帕運可能是自己最後一次參賽，「因為老三快出生，比賽比完之後，就專心把工作和家庭照顧好。」

獲得擔任本屆帕運掌旗官的機會，劉雅婷直呼「很榮幸」，親友獲知消息後都替她高興，「家人、朋友都說要準時收看開幕，在電視機前或是用手機幫我截圖。」