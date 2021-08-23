擁有「腰窩女神」封號的林沂擔任JKF雜誌8月號封面女郎，身材高挑、白皙皮膚有著混血兒外型的她，初次拍攝JKF封面拍攝內衣系列，丁字褲讓性感腰窩一覽無遺。林沂分享從小就有明星夢，「我小時候都會參加歌唱跳舞的表演，很喜歡出風頭，甚至跳啦啦隊的時候我也會站在最前面，我想應該是那個環境和同學都很熟了，就放膽做自己，現在工作環境自己慢慢適應，希望有出頭天的一日」。

分享當模特兒的甘苦談，在過程中林沂也遇過不少詭異的工作經驗，像是幾年前遇過1位攝影師，暗示自己手上有很多商業案子，有機會和明星拍MV之類的，但在眾多女生之中只選3位，如果想要獲得資格必須和老闆、製作人以及他本人潛規則，讓她感到很荒謬，立刻拒絕並逃離現場。還有一次談好的拍攝尺度只限內衣，但拍到一半攝影師卻要求她通通脫掉，林沂無奈說：「因為是當時蠻知名的攝影師，我就很放心的照做了，現在想起來覺得自己好傻啊！」

有亮麗外表的林沂羞曝自己喜歡帥帥壞壞的男生，在感情世界不是很順遂，她分享：「有一次情人節，我提早收工回家，發現男友竟然帶女生到我們家，但他騙我裡面還有其他男生朋友不肯開門，最後我只好請樓下管理員來幫忙，他就趁我下樓時，讓那個女生離開，讓我徹底死心覺得太誇張了」，直呼因類似事件被騙好多次，自己應該是渣男磁鐵。

接著說還是努力工作上比較實在，前陣子突破舒適圈，拍攝多支性感影片，開始訓練誘惑的肢體動作，正面迎接大尺度影片挑戰，她笑喊：「第1次拍攝JVID影片時做了很多功課，性感的摸身體、扭屁股讓自己看起來更有魅力」，她在「特助誘惑系列」影片中化身女特助，下班後挑逗老闆讓加班行程更加銷魂，魔鬼身材加上一系列床照影片創下高點閱，老司機紛紛按讚收藏。