桃增20處闖紅燈科技執法，警1鍵就能取締，9／1上路。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃增20處闖紅燈科技執法，警1鍵就能取締，9／1上路。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃增20處闖紅燈科技執法，警1鍵就能取締，9／1上路。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃增20處闖紅燈科技執法，警1鍵就能取締，9／1上路。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市警局交通大隊創全國之先，和中華電信合作，一口氣租用20處闖紅燈執法照相設備，1年僅要500萬，對比添購設置還要維護費，至少省下88.6％，且更建立雲端科技執法系統，員警於後端審核後，僅按一鍵確認即可匯入告發，減輕同仁工作負擔，預計9月1日起正式執法，呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規闖紅燈。

交大指出，市警局向交通部申請「道路交通秩序與交通安全改進方案」相關補助款，與中華電信合作租賃式科技執法服務，創新桃園市闖紅燈科技執法新里程碑，藉租賃方式普及路口闖紅燈照相執法設備、提高各轄區易肇事路口執法涵蓋範圍。

交大說，過去購入傳統固定式闖紅燈照相桿，每台約220萬，20台就要4400萬，不但1年維修費要18至36萬，且平均7至8年就要報廢，改成租賃式，1年只要500萬，且服務模式創新，以雲端科技執法系統連結20處路口，員警於後端審核後，僅按一鍵確認即可匯入告發，減輕同仁工作負擔，透過租賃式科技執法服務減少建置經費及後續維護成本，快速提升執法涵蓋範圍，進而減少建置路口交通事故，20處科技執法地點執行半年後視成效滾動檢討，將重新評估是否該續留或更換地點。

為避免民眾不慎違規而被罰款，8月初除已於交通大隊網站宣導外，8月18日驗收合格後，陸續透過各媒體及各項集會擴大宣導民眾周知，8月宣導期過後，9月1日起正式執法，呼籲用路人務必遵守交通安全規則、勿違規闖紅燈，維護自己及他人行車安全並看緊自己的荷包，警方將嚴正執法、消弭駕駛者僥倖心態，以保護市民生命財產安全。

20處設備經警察局所屬各分局評估「轄區易肇事路口」及「駕駛人易闖紅燈且高事故比例之路口」等因素後，於各轄區選出2處路口優先設置，地點分別為「桃園區春日路與三民路口」、「桃園區中正路與三民路口」、「中壢區中北路與中山東路口」、「中壢區新中北路與榮民路口」、「大園區三民路二段與航勤北路口」、「大園區和平西路與新興路口」、「楊梅區中山路與秀才路口」、「楊梅區新農街與楊新北路口」、「萬壽路一段與中正路口」、「龜山區華亞三路與振興路口」、「八德區中華路與明光街口」、「八德區東勇北路與東勇二路口」、「大溪區員林路三段與悅華路口、「大溪區員林路一段與員林路一段503巷口」、「蘆竹區海山路與油管路口」、「蘆竹區南竹路二段361巷口」、「龍潭區中正、中豐、東龍、大昌路口（五岔路口）」、「龍潭區中豐路上林與聖亭路口」、「平鎮區中豐路與新富街口」及「平鎮區延平路三段與新光路17巷口」。