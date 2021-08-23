蔡英文總統今(23日)一早接種高端疫苗，但由於今天也是823砲戰63周年紀念日，被前台北市長郝龍斌批評是錯誤示範，面對國民黨的批評，蔡英文在臉書發文強調，「一黨一派無法抵禦外侮，同心協力才能守護國家」。而對於蔡英文選擇不去金門紀念，資深媒體人羅友志認為，蔡政府的輿情大數據部門可能不想被外界過分解讀，進而拉抬國民黨的聲量，而做出這樣的安排。

資深媒體人羅友志。(圖/本報資料照)

羅友志今(23日)受邀上「中天新聞」政論節目《新聞有琴調》，主持人周玉琴問羅友志「過往823紀念日，不管是總統府府還是行政院一定會有中央的官員去金門紀念，但今天卻都沒來，對於蔡英文總統表示「今年基於避免跨島移動的防疫考量，她留在本島視察國軍防空單位。這說法用意何在？」。

【新聞有琴調 】小英高端秀能釋疑?不公開抽血檢驗?傳美軍大黃蜂飛越台北 怎麼剛好823?紀念823不去金門 悼念百餘貓小英急了! @中天新聞 20210823 完整版

羅友志表示，他覺得以蔡英文的高度，確實應該去做致敬的活動，對於蔡英文選擇在這天打疫苗，他推測，可能是因為國民黨多位政要包括前黨主席朱立倫已經在金門跑紀念活動，以蔡英文一國之首的身份，其網路聲量和媒體關注度大多數情況還是全國第一，以輿情大數據部門考量來看，若現身和國民黨同台，很可能會有媒體解讀「蔡朱同台」，進而拉抬朱立倫的聲量，被分散討論或模糊焦點，可能民進黨不想讓這種情況發生。