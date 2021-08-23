集集鎮一處農田，種植約1公頃粉黛亂子草，供民眾付費入園參觀。農委會認為粉黛亂子草是外來入侵物種，要求南投縣縣府處理；縣府已要求業者自行剷除，否則開罰，縣長林明溱也指示盡快處理。

南投縣農業處已與業者溝通，要求移除，但業者配合意願低，因此，縣府以最速件行文給業者，限期在1周內自行剷除，否則連續開罰。

林明溱認為，既然農委會認定粉黛亂子草會危及生態，必須移除及裁罰，縣府就依照指示盡速辦理。