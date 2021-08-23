集集鎮粉黛亂子草 不移除就開罰 21:272021/08/23 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 集集鎮種植粉黛亂子草引發爭議，南投縣政府已要求業者自行剷除。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 集集鎮一處農田，種植約1公頃粉黛亂子草，供民眾付費入園參觀。農委會認為粉黛亂子草是外來入侵物種，要求南投縣縣府處理；縣府已要求業者自行剷除，否則開罰，縣長林明溱也指示盡快處理。 南投縣農業處已與業者溝通，要求移除，但業者配合意願低，因此，縣府以最速件行文給業者，限期在1周內自行剷除，否則連續開罰。 林明溱認為，既然農委會認定粉黛亂子草會危及生態，必須移除及裁罰，縣府就依照指示盡速辦理。 光良盼〈爛天氣〉摘金黃妃戰袍深V到肚臍 上節目吐「金曲封后」心聲 魏如萱：我像貼貼紙的雞蛋！ #粉黛亂子草 #移除 #縣府 #業者 #集集鎮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 琵琶鼠魚強勢入侵花蓮水域 僵屍般生命力恐滅絕本土魚 13:502021/08/23 生活 池錫辰《第六感2》大秀中文挖破綻 全昭旻逮到機會報復曹世鎬 16:162021/08/21 娛樂 高雄放寬餐飲標準 開放婚宴、同住者用餐免隔板 17:502021/08/23 生活 衣索比亞尋求多方盟友以求解決內憂外患 13:122021/08/23 政治 無團可帶轉職外送 導遊苦等解封回鍋 04:102021/08/23 財經焦點 中秋將至 鹹蛋黃買氣強強滾 18:472021/08/21 寶島 中秋將至 台南鹹蛋黃每顆漲1元 04:102021/08/22 地方新聞 高雄田寮區傾倒廢棄物 4業者挨罰、廢證 18:552021/08/21 社會 柯諷丁丁是個人才 朱批綠忙開脫坑店家 04:102021/08/21 社會新聞 運安會：要命6分鐘 不誤點就沒事 04:102021/08/21 社會新聞 打卡聖地恐成生態浩劫 農委會限業者一周內移除「粉黛亂子草」 18:002021/08/23 生活 社會熱門新聞 OL勾已婚男同事「一周壞壞一次」 驚覺睡到「堂姊夫」 - 社會 軍紀又出包 離譜上校偷搬庫房2箱戰備口糧 監視器全都錄 - 社會 瑪莎拉蒂遭暴怒女友漆上「渣男」 超狂影片網：寫錯字啦 - 社會 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 上尉兒子酒後辱警鬧事 陸軍副司令父親自回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。