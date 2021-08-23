關心台灣學生網路成癮問題，台大退休教授朱英龍日前參訪亞洲大學網癮防治中心，而其實，他已經連續3年、3度參訪亞大網癮防治中心，前後共捐出300萬元認同防治網癮工作。亞大副校長兼網癮防治中心主任柯慧貞感謝朱英龍的善舉，她強調，學校將善盡大學社會責任，繼續努力。

柯慧貞代表亞洲大學接受朱英龍捐贈的款項，她表示，網癮防治中心已舉辦3期「8天7夜無3C也幸福戒癮營隊」，協助70個家庭和青少年幸福不迷網。近2年，團隊和亞大人工智慧中心、精準醫療中心共同開發上網自我調控App，引導健康自律用3C，結合AI同步篩檢程式，有效降低大學生手機成癮風險度達74.4％。

柯慧貞說，網癮防治中心培育防治成癮專業人才4萬2千人次，且中心將於10月在亞大附設醫院臨床心理中心開設網癮多元特色治療服務，未來將持續為網癮防治工作而努力。

朱英龍肯定網癮防治中心成果，他特別關心因3C使用衍生的網路霸凌問題，並贊助董氏基金會推動網路霸凌預防工作，期待亞大網癮防治中心和董氏基金會，能加強合作。

朱英龍說，他平日搭乘捷運、在餐廳吃飯時，常發現很多年輕人一直滑手機，忽略周邊事物，不和家人互動，很擔心3C沉迷可能影響他們的身心健康、工作學習及親子關係。

朱英龍原是台大機械系教授，後來因接管家族企業，秉持父親積善傳家精神，長期贊助對生命關懷與弱勢扶持。