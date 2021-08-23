中央災害應變中心22日首度查獲含有非洲豬瘟的走私品，部分已經銷售全台，警政署署長陳家欽昨晚親自主持專案會議，連夜結合各地地檢署、農政單位，截至23日下午6時，動員警力2482人次，清查1297處，目前查獲疑似越南走私肉製品19件，已將查獲肉製品送驗，持續擴大清查。

警政署立即通報各地方政府警察局、縣市政府衛生與農政單位，動員全國警察清查上、中、下游業者、通路業者、商店、小吃店，統計各警察機關目前查獲成效如下：

(1)新北市1件：月餅8.5個，待檢驗。

(2)桃園市1件：肉條8條，待檢驗。

(3)臺南市2件：肉鬆1包1公斤；月餅3個、辣椒醬1瓶、調味料(糖醋排骨)6小包，待檢驗。

(4)高雄市2件：肉乾2箱；香腸2包；荷葉包裝越南豬肉條1包，待檢驗。

(5)基隆市1件：月餅2個，待檢驗。

(6)新竹縣2件：豬肉製品6公斤；越南火腿14條，待檢驗。

(7)苗栗縣1件：火腿200公克，待檢驗。

(8)彰化縣4件：生豬肉0.51公斤；香腸5條；火腿21.6公斤；月餅1箱，待檢驗。

(9)南投縣1件：肉鬆8公斤，待檢驗。

(10)花蓮縣2件：肉品約300克；1件生肉5包共約2.5公斤，待檢驗。

(11)臺東縣1件：查扣麥片1包、不明液體5小瓶，待檢驗。

(12)澎湖縣1件：查扣肉乾製品7包，待檢驗。

警政署呼籲，輸入肉品務必依《動物傳染病防治條例》申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，恐被處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，共同維護國人健康。