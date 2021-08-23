教育局長楊振昇說，現在學校驗收廠商須提出肉品來源，只要查獲一次就退場，可以溯源查得到。（陳世宗攝）

中央開放含萊克多巴胺肉品進口，各級學校的營養午餐該如何把關？台中市議員提案修正「台中市學校午餐自治條例」，增訂「不得使用各式肉類加工品」，避免萊豬流入校園，確保校園飲食安全；市議會法規委員會審查時，一度引起各界交鋒，最後召集人黃馨慧作成決議增訂「不得使用原料來源非國產之各式肉類加工品」規範，並要求教育局應嚴加把關。

教育局長楊振昇說，如果增訂不得使用各式肉類加工品字眼，未來恐怕校園均吃不到肉包、水餃等，建議採增訂「不得使用原料來源非國產之各式肉類加工品」即能規範。現在學校驗收廠商須提出肉品來源，只要查獲一次就退場，可以溯源查得到。

市議員李中表示，產製品不明確，教育局無能力查核是進口或本國豬肉，進口美豬採市場競爭的差別無法進入家用，就改採以加工食材入侵市場會造成劣幣逐良幣，如肉鬆看不出來是進口豬或本國豬的製品，廠商的良心抵得過市場的競爭嗎？對台灣商品競爭抱持懷疑的態度。

市議員陳清龍、江肇國、張家銨、周永鴻則持反對意見，他們認為若增列「不得使用各式肉類加工品」條文將限制所有加工品，未來除肉包、水餃外，連火腿、肉鬆、貢丸，甚至連肉燥都不能吃，勢必對國產肉類加工品造成嚴重衝擊，從源頭規範比禁止使用要來的落實。

陳廷秀指出，一旦通過增訂午餐限制使用肉類加工品，恐怕會引起一大票的肉商前來抗議，重點在教育局有沒有能力從源頭把關才是最重要，豈能因噎廢食，全面禁止絕非良策。

經過各界熱烈討論後，原要修正為「不得使用各式肉類加工品」條文，則照教育局所提增訂「不得使用原料來源非國產之各式肉類加工品」規範；市議員並要求教育局應嚴加把關。