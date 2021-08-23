剛獲金曲新人獎的神秘歌姬?te壞特，在成為歌手前是在體制下遵循「好學生」道路的平凡人，直到她選擇休學聆聽自己的內心，才造就現在的她，而她也以自己作為例子，「我親身試過了，你們不要害怕，勇敢看自己內心的害怕」希望給予徬徨的人們一點勇氣。

?te壞特自釋出首支單曲《Cazzo》起就受粉絲期待，她笑說，感到有點「驚驚」，但也助她累積很多自信心，談到自己的不露臉設定，她說主要是怕影響自己另一身份「醫界工作者」，醫學院畢業的她目前將重心放在音樂上，不過若回到醫院時，即使多數人說她手巧適合外科，但她自認粗心，覺得精神科好像比較適合。她平時喜歡觀看心靈相關書籍，經常與粉絲互動的她，於疫情期間也透過社群軟體與粉絲分享書單，她也透露「通過這些書也漸漸地接受自己的（不完美）地方。」也漸漸地對在鏡頭前的自己更加有自信。

壞特著132.5 ISSEY MIYAKE漾彩丹寧裙、棉繩集結褲，展現難得的俏皮模樣。（攝影/JOJ PHOTO）

壞特著132.5 ISSEY MIYAKE漾彩丹寧裙、棉繩集結褲，展現難得的俏皮模樣。（攝影/JOJ PHOTO）

初出道時?te壞特總是戴著帽子保持神秘女伶的氣息，目前她漸漸摘下帽子嘗試更多造型，她笑說「（擔心）以後老的時候要跟孫子講「這是阿嬤」，結果卻看不出來會有點傷心！」但同時，她也十分喜歡這個「神秘」設定，除能保有一點私生活外，也讓聽眾們更加專注於自己音樂上。而本次受到本報邀請。

此次受本報邀請，？te壞特穿上132.5 ISSEY MIYAKE的服裝，一別過去的神秘女伶形象，展現難得俏皮。而該品牌將再生與重造的生產理念與創新科技融合，並以立體到平面的服裝為中心，不斷探索未來材料開發與創新的表現形式，其中FUROSHIKI 風呂敷褶系列，是以日本傳統包裹方式「風呂敷」為啟發，利用豐盈輪廓搭配輕盈面料，透過在布料的邊緣打結，每件服裝都可以變成不同的輪廓。

132.5 ISSEY MIYAKE蝶蛹鏈飾吊帶洋裝。（132.5 ISSEY MIYAKE提供）

132.5 ISSEY MIYAKE蝶蛹鏈飾斗篷洋裝。（132.5 ISSEY MIYAKE提供）