出軌事件層出不窮，如何處理成為最大課題。兩性作家H在節目上分享故事，一名人妻發現老公外遇，想要用計來勾引小三，沒想到最後竟被反將一軍，原來對方早已識破她的計謀，搞到最後人妻人財兩失，誇裝情節竟在現實中上演，讓現場來賓都傻眼。

H在節目《震震有詞》提到，曾有一個女生和餐廳廚師結婚後，男方想要創業，女方還去幫忙借款，沒想到店開了，女生也懷孕要生孩子了，感覺一切都要上軌道，男方卻和餐廳服務生偷情，「生完小孩之後，回到店裡來看老公的工作狀況，忽然發現說，店裡面多了一個女服務生」。

正宮先是看到老公和小三在店裡接吻的畫面，又發現2人的曖昧訊息對話，但她選擇忍下來，想要用計懲罰他們，她先向老公宣稱有遠房親戚來店裡幫忙，其實是安插前男友去勾引小三，而計畫也順利進行，他們不但眉來眼去，外出約會的照片也會傳到他們的四人群組裡。

沒想到某天群組裡竟出現她和前男友的半裸照，原來是小三早已識破正宮的計畫，發現真相後，用計拿到這張他們交往時期拍的照片，故意在群組曝光此事，而老公也因為正宮說謊，氣得離婚和小三名正言順的在一起，最後正宮不但丟了婚姻，過去幫老公借的錢也回不來了。