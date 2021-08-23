韓國新人女團「SOLIA」在出道5天後於22日宣布解散。該團表示「很抱歉，突然要跟大家說一個不好的消息。」

據《WoW!Korea》報導，該團說明「因為經紀公司的一些狀況，未來無法再引領SOLIA，我們和公司談了很久，決定解散。給我們鼓勵的歌迷們，我們非常感謝，也非常抱歉。」文中也表示，歌迷若對成員個人活動的與日常有興趣的話，請繼續follw成員個人的IG，並再次致上歉意。

該團本月17日以一首〈DREAM〉出道，藉著就在5天後的22日如夢般解散了。