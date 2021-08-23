世衛（WHO）批評富裕國家為民眾接種新冠疫苗第三劑加強針，會剝奪窮國接種新冠疫苗的機會。但富國置若罔聞，英國也計畫自9月起為50歲以上民眾接種新冠疫苗加強針，但英國《衛報》22日報導，英國科學家正研究能否減少加強針的注射劑量，以利全球有更多人可接種。

英國南安普頓大學醫院正在研究是否可減少新冠疫苗加強針的劑量，以及減少劑量後的防護力及副作用。研究人員發現較少劑量的疫苗或可增強免疫反應，甚至降低副作用。若研究證實減少加強針劑量仍能提供有效保護力，將可讓更多民眾接種疫苗。

為疫苗提供諮詢服務的「疫苗接種及免疫聯合委員會」（JCVI）表示，對上述研究感興趣，JCVI會同時也考慮了其他實驗與研究數據，進而制定新冠疫苗加強針的接種計畫。JCVI暫時還不會為所有成年人接種加強針，但50歲以上民眾最快9月可開始接種加強針。

香港大學流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）率領團隊發表的一篇論文指出，減少疫苗接種劑量是解決全球疫苗短缺的潛在可行方案。但也有研究人員表示，這做法可能會增加新冠病毒對疫苗的抗藥性。

牛津大學流行病學及藥物教授杭特（David Hunter）指，過往伊波拉和小兒麻痹症疫苗短缺時，醫學界也曾嘗試減少疫苗劑量，增加疫苗施打人數。杭特表示正，已有數款新冠疫苗進入實驗階段，並評估減少疫苗劑量後的防護力。

根據統計，全球70％的人口完成接種新冠疫苗，約需110億劑疫苗。但全球截至7月初，只為民眾接種了32億劑疫苗，低收入國家的民眾最快可能要等到2023年才能打到疫苗。