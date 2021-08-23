中央氣象局表示，未來一周風場將逐漸由偏南風轉為偏東風，明(24日)台灣附近水氣仍多，山區、近山區平地午後要留意局部較大雨勢，周四以後，太平洋高壓增強、覆蓋範圍更大，午後對流現象減弱，除了氣溫升高，天氣解將轉趨穩定。

23至24日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局指出，明天天氣跟今天類似，各地大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為悶熱。

全台成「紅番薯」高溫飆36度！氣象局最新說明｜2021.08.23

周三至下周一(25日至30日)大致上受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周三、周四午後西半部地區有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫炎熱，高溫約32至35度。

31日至9月2日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。至於第12號颱風「奧麥斯」已於今天下午2時減弱為熱帶性低氣壓，中心位於台北北北東方810公里的海面上，持續往韓國一帶移動。