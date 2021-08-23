行政院拍板原本將推出1千元兌換振興五倍券，但在民進黨內正國會及英系立委聯手反對後，政策急轉彎成免費領振興五倍券。前民進黨立委郭正亮表示，這次英系立委會槓上蘇揆很不尋常，同時他認為原因不只是這些立委受到壓力，就連總統蔡英文也是頗有微詞。對於蘇貞昌原想蠻幹的心態，郭正亮則指蘇貞昌可能認為，12月要公投，公投之前不會換閣揆。

郭正亮23日在政論節目《鄉民來衝康》中表示，本來硬要叫大家出1千，但已經被阻止了，變成全民免付，「我覺得英系會發出共同聲明這非常不尋常，因為陳明文、劉櫂豪、羅致政這3個我都很熟，他們都是很低調、謹慎的人，這次站到這麼前面嗆不要交1千，這顯然應該提前跟小英討論過」。

同臺的資深媒體人趙少康問郭正亮，「你認為是他們面對選民壓力很大，還是蔡英文想幹掉蘇貞昌，或給蘇貞昌難看？」郭正亮則說，他認為兩者都有，事實上蔡英文也對蘇貞昌這麼霸道感到不滿，「蘇貞昌根本不理你，他那天又召見了警察局長不是嗎？那不是氣死人了」。郭正亮更指出，蘇貞昌的心態是仗著12月要公投，「公投之前怎麼換？」

針對同臺的資深媒體人尹乃菁的提問，郭正亮分析，自比不認為蘇貞昌的判斷是對的，「他認為五倍券有助於增加民調，因為這是發錢給老百姓，所以他故意拖到10月才發，因為10月才能連上12月的公投」。