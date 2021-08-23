美媒報導，美國食品藥物管理局 (FDA)可能將批准美國製藥大廠輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，讓輝瑞疫苗從首個緊急使用授權 (EUA)變為FDA完全批准的新冠疫苗，加上本周將舉行的傑克森洞央行年會轉成線上舉行，加上大陸周一(23日)完成本土清零作業，激勵國際油價大漲4%，美股3大期指盤前走揚。美股周一開盤上漲40.89點、以35160.97點開出，輝瑞股價上漲近3%。

截至台灣時間23日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲216.08點或0.62%、暫報35336.16點；標普500指數上漲26.27 點或0.59%、暫報4467.94點；那斯達克指數上漲102.86點或0.70%、暫報14817.52點；費城半導體指數上漲61.95點或1.90%、暫報3318.45點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲0.21%、暫報681.67美元；台積電ADR股價漲1.69%、暫報109.95美元；聯電ADR股價上漲2.75%、暫報10.66美元。輝瑞股價上漲1.09美元或2.24%、暫報49.80美元；莫德納股價上漲11.91美元或3.11%、暫報394.9美元。

美國總統拜登宣布，將針對有需要的美國民眾開放施打第三劑疫苗，來抵擋來勢洶洶的Delta疫情，但目前前美國 FDA 與 CDC仍為完成專家會議審核程序，並且尚未對一般民眾開放。

大陸自7月中旬爆出Delta疫情後，經歷40多天，大陸國家衛生健康委員會官方微博指出，截至8月22日0-24時新型冠狀病毒肺炎疫情在31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，總計新增確診病例21例，皆為境外輸入病例，代表大陸防疫政策再次取得重大成果，許多城市陸續解封，市場看好經濟動能逐步回溫，加上美元指數再度疲弱，激勵國際油價勁揚4%。

至於上周五，原本對貨幣政策保持鷹派言論之一的達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan，本月 11日還表明Fed將在9月宣布縮減購債計畫，10月開始執行。不過，Robert Kaplan卻反而在上周五(20日)，透露市場應該關注Delta 疫情擴散很快，他正在密切關注疫情對美國經濟的任何影響，如果導致經濟復甦大幅放緩，他可能會調整自己的貨幣政策觀點。