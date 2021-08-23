歷時105天的美麗華高爾夫球場罷工抗爭終於落幕！勞資雙方達成和解，勞工預計26日復工。

新北市勞工局表示，今晚在勞動部關係司長王厚偉、新北產總理事長洪清福、勞工局長陳瑞嘉共同見證下，美麗華高球場副總經理孫世雄、工會理事長黃文正代表雙方簽署協議書，原先被公司不予留用的會員勞工基本上「全部復職」，勞資同意撤回絕大部分的訴訟，包括總計22項訴訟、裁決、行政檢舉及爭議調解均撤回，工會也將更改臉書名稱，並在36小時內撤除罷工糾察線等作為善意回應，正式結束漫長的罷工。

全案源起於美麗華資方以長年虧損為由，企圖透過企業分割提升競爭力，但在場務部門沒有大幅減少人力情況下，資遣工會理事長黃文正，工會在5月11日凌晨展開台灣史上非關廠歇業歷時最久的罷工活動，期間工會還發動站街爭取社會支持，並三度前往總統府前陳情，工會除向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請，勞工局也召開多場次爭議調解，希望能促進勞資對話、弭平爭議。

陳瑞嘉表示，在勞資爭議多次調解不成立之後，決定另闢蹊徑，改邀勞資雙方、勞動部長官及專家共同參與協商，前後總計召開了12次正式會議，非正式協商更是不計其數，雖還沒能完成團協簽署，但很高興終於促成勞資簽署協議書，讓勞工結束罷工、回復工作。

美麗華勞資雙方簽署的協議書內容包括，資方同意黃文正理事長等20名未被留用及參與罷工的工會幹部會員勞工全面復職，雙方相互撤回告訴，終止一切司法、裁決及行政爭議程序，為後續協商團體協約創造友善氛圍；至於團體協約部分，雙方皆有意願簽訂，未來將以2周一次的頻率，前往新北市產業總工會誠信協商。