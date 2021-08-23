智慧導覽規劃不同難易度及日數遊程，讓遊客不用煩惱到阿里山該怎麼玩。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

快速引導功能可讓遊客迅速找到廁所、AED等，解決臨時緊急狀況。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

把握微解封出遊機會！林務局嘉義林區管理處推出全國首創國家森林遊樂區導航導覽型App「森遊阿里山」，為讓民眾易於上手，林管處也做了短短90秒教學動畫懶人包，教導民眾如何利用APP事前規畫到阿里山國家森林遊樂區的行程，功能從交通包到日出位置，讓民眾依自身狀況決定健行難度，更有效率、安全地享受遊程。

配合中央流行疫情指揮中心相關指引，阿里山國家森林遊樂區除了落實相關防疫措施外，目前有限度管制入園人數在3600人以下，為服務更廣大民眾，嘉義林管處特別推出「森遊阿里山」App，遊客抵達遊樂區後，就能透過已整合的行前規畫、導航及導覽等功能，享受專屬行程，面對突發狀況還可以利用「快速導引」，像是服務台、AED、滅火器、甚至尋找最近的廁所，都可以馬上導航，解決緊急狀況不瞎跑。

嘉義林管處也搭配教學短片推出，表示透過App，馬上了解山上多變天氣及阿里山日出位置，提前為追日卡位。「步道360度實景導覽」，讓每個景色無死角，彷彿置身於森林中，不用出門就可以享受森林視覺美。

想了解展館內容可用「3D實景」，一鍵走訪博物館、生態教育館等館舍，附帶專業導覽介紹收穫滿滿。「最新花況」是由小編群即時拍照、標註座標，建立阿里山最完整的追花秘笈，讓遊客不再走馬看花。

為鼓勵民眾多到戶外走走、增加免疫力，現在下載「森遊阿里山」App後，至阿里山旅客服務中心即可兌換備忘版1分，數量有限，如兌換完將以其他精美小禮物替代，林管處希望民眾多多利用智慧科技融入森林的便利服務，一手掌握山上資訊。