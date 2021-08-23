稽查人員查扣從越南非法進口月餅。（新北市動保處提供）

針對非洲豬瘟肉品走私案，警政署昨（22）日緊急召開專案會議，由署長陳家欽親自主持，通報各地方政府警察局、縣市政府衛生與農政單位，動員全國警察大清查，發現包含金門、澎湖在內，走私肉品流向遍及全國22個縣市、1339處。

新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局和新北市警察局海山分局18日於新北市新莊區一間倉庫查獲走私菸品和肉品，經檢驗後，發現這批走私肉品呈現非洲豬瘟陽性反應。

受雇於越南「台安」貿易旅遊有限公司的越南籍新住民鄧姓女子供稱，自今年3月起就開始接單，固定每周空運進貨2次。經「0822非洲豬瘟」專案小組追查貨品流向，單8月分剔除重複即已清查出1339處小吃店、商店及住家，金門、澎湖也在列。

根據警政署最新統計，目前查獲成效如下：

(1)新北市1件：月餅8.5個，待檢驗。

(2)桃園市1件：肉條8條，待檢驗。

(3)臺南市2件：肉鬆1包1公斤；月餅3個、辣椒醬1瓶、調味料(糖醋排骨)6小包，待檢驗。

(4)高雄市2件：肉乾2箱；香腸2包；荷葉包裝越南豬肉條1包，待檢驗。

(5)基隆市1件：月餅2個，待檢驗。

(6)新竹縣2件：豬肉製品6公斤；越南火腿14條，待檢驗。

(7)苗栗縣1件：火腿200公克，待檢驗。

(8)彰化縣4件：生豬肉0.51公斤；香腸5條；火腿21.6公斤；月餅1箱，待檢驗。

(9)南投縣1件：肉鬆8公斤，待檢驗。

(10)花蓮縣2件：肉品約300克；1件生肉5包共約2.5公斤，待檢驗。

(11)臺東縣1件：查扣麥片1包、不明液體5小瓶，待檢驗。

(12)澎湖縣1件：查扣肉乾製品7包，待檢驗。

預計所有走私肉品流向，將於今、明兩天完成所有查扣動作。

警政署呼籲，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，檢疫物將依法沒入銷毀，另依動物傳染病防治條例第41條規定，恐被處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，共同維護國人健康。