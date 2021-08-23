20190823中天新聞 2019年金門823 蔡英文「巧遇」馬英九

民進黨今(23)日透過新聞稿指，國民黨黨主席候選人朱立倫以及江啟臣是因為競選黨主席而分別前往金門紀念八二三砲戰紀念日，消費重要歷史記憶。對此，江啟臣辦公室回應，對八二三的紀念是所有生活在中華民國這塊土地上的民眾，都有資格而且應該不忘的歷史事件。即便蔡英文總統過去都未曾到過金門紀念砲戰，直到2019年才因總統大選原因到金門紀念61周年，這也顯示蔡總統對此戰役的重視。

江啟臣競選辦公室新聞稿全文如下：

江啟臣發言人吳亮儀表示，江啟臣主席到金門紀念八二三不是消費，而是身為中華民國的一分子，重視那段保護台灣存續至今的重要歷史戰役。八二三是保衛台灣安定發展的關鍵一役，國民黨向來感念國軍前輩的犧牲，年年緬懷、年年紀念。對八二三的紀念是所有生活在中華民國這塊土地上的民眾，都有資格而且應該不忘的歷史事件。即便蔡英文總統過去都未曾到過金門紀念砲戰，直到2019年才因總統大選原因到金門紀念61周年，但這也顯示蔡總統對此戰役的重視。身為中華民國國民，以及當時曾經參與過八二三砲戰的國民黨政府，皆感到欣慰。

另一位發言人詹為元也說，即使民進黨前副秘書長徐佳青曾說：「八二三不就是共產黨跟國民黨在打仗嗎？如此紀念有意義嗎？」，曝露了八二三在民進黨的心目中是何種地位與價值，但江啟臣也不會將蔡總統2019年前往金門的行為視為一種消費，因為這樣的想法膚淺短視。國民黨即使在野也不忘八二三的意義與精神，那就是誓死保衛台海和平安全。全國越來越多人同心感念八二三砲戰對台灣的貢獻，擁有同樣的歷史觀，社會與族群才會更融合。

最後，黨主席選舉是國民黨的家務事，不勞民進黨置喙與指點，但如果因為國民黨主席選舉而讓民進黨知道還有八二三這一紀念日，則國民黨不願與之計較、一笑置之！