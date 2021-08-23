JF-22超高速風洞預計2022年建成

中國自主發展製造的 JF-22 超高音速風洞先前進入現場安裝階段後，近日並已通過專家組中期檢查。陸媒《央視》在報導超高速風洞的影片中，卻意外出現了疑似中國新型天地往返飛行器和高超音速飛行器的影子。

據《央視》報導，風洞被譽為是飛行器的搖籃，它將飛行器的模型固定，在風洞產生高速的氣流吹這個模型，類比它在天上飛的過程。而這項名為「爆轟驅動超高速高焓激波風洞」簡稱為「JF-22超高速風洞」於2018年3月正式啟動，現在已進入現場安裝階段，完成真空艙、試驗艙和噴管的安裝，並通過專家組中期檢查，將於2022年建成。

JF-22超高音速風洞預計2022年建成，可複製30馬赫的飛行環境。（圖／央視）

報導說，JF-22超高速風洞。作為研製新一代飛行器的搖籃，JF-22超高速風洞可以複製40到100公里高空、時速最高達10公里/秒、相當於約30倍音速的飛行條件。

中科院力學所研究員、懷柔激波風洞專案負責人姜宗林說：「我們現在坐飛機飛馬赫數比如說0.8倍的音速，戰鬥機則可以飛到2.5倍的音速。如果我們做出來高超音速飛機，比如說5倍到10倍的音速在大氣層裡飛，可以實現在1、2個小時內到達全球任何一個地方。」

另外《IT之家》報導指出，此一項目位於北京懷柔科學城，經歷數代研發者的不懈努力，在錢學森、郭永懷部署的戰略方向上一路攻關，從高溫材料、到異型構造、再到感測器設計，科研團隊在無人區反復探索，終於實現了從理論創新到技術創新的跨越。

直到 2012 年，總長265米、試驗段直徑達 3.5 米的 JF-12 複現風洞研製成功，可複現5到9倍音速的飛行條件，比其它同類型的激波風洞提高1個量級，成為國際最大、整體性能最先進的激波風洞，是大陸航空航太重大任務研製提供了關鍵支撐。姜宗林表示，JF-22 最核心的技術是通過正向爆轟驅動器為激波風洞提供平穩的驅動氣流，有這個技術後，風洞的試驗能力要比JF-12驅動能力提高10倍。

報導稱，作為一座超大型激波風洞，JF-22 超高速風洞的研發目標是針對天地往返飛行技術領域的國家重大需求和高溫氣體動力學學科的前沿探索，解決超高速飛行技術的試驗研究問題，若成功可以把衛星和航天器發射費用減掉90%。