萬達輕資產商業地產管理業務擬赴港上市，據中國證監會官網資料顯示，該公司20日已遞交境外上市申請，證監會也已接收申請資料。

香港經濟日報報導，市場傳出萬達輕資產商業管理最快8月在香港遞交上市申請，較早前傳出的進度提前一個月，集資規模達約30億至40億美元，安排行包括中信證券、瑞信及摩根大通。據稱，萬達輕資產商管IPO已經吸引超過20位機構投資者關注，當中包括私募基金、科技基金以及主權財富基金的投資者。

陸媒引述知情人士指，目前萬達商管已經完成內部資源重組，包括輕資產商業運營、人員等調整均已基本完成。萬達商管於3月撤回A股上市申請併計劃赴港上市，在完成內部重組後，萬達商管方面稱將盡快實現在港上市。

值得留意是，萬達輕資產商管於3月底，獲珠海國資委出資30億元入股成為戰略投資者。外媒早前報導，本次IPO前的融資主要針對私募股權投資人，目標估值達2千億元。不過，萬達及財務顧問接洽數個潛在投資人均認為估值目標太高。

報導稱，萬達輕資產商管公司管理多達368處萬達廣場，及155個在建萬達廣場。據Refinitiv數據顯示，2020年大陸房地產商在香港上市籌集規模高達104億美元。若萬達計劃出售10％的股份，估值高達2千億元的商業地產管理業務，其集資規模將超越2020年上市的恒大物業。