威力彩27億元頭獎終於開出來了!台灣彩券晚間公告，威力彩27億元頭獎，開在新北市三峽區的「義忠興業社」，由一名幸運兒獨得，這不僅是今年最高的單注頭獎彩金，也是第三屆以來、第3高的頭獎幸運兒。
威力彩頭獎累計42期，在先前連槓效益下，全台各地買氣爆棚，台彩統計，光是這期的銷售金額就超過18億元；彩券行老闆表示，各地買氣旺，頭獎就較容易開出。
根據台彩網站公告，威力彩第110000067期開出的獎號，第一區依大小排序分別為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼為01。
威力彩27億元頭獎終於開出來了!台灣彩券晚間公告，威力彩27億元頭獎，開在新北市三峽區的「義忠興業社」，由一名幸運兒獨得，這不僅是今年最高的單注頭獎彩金，也是第三屆以來、第3高的頭獎幸運兒。
威力彩頭獎累計42期，在先前連槓效益下，全台各地買氣爆棚，台彩統計，光是這期的銷售金額就超過18億元；彩券行老闆表示，各地買氣旺，頭獎就較容易開出。
根據台彩網站公告，威力彩第110000067期開出的獎號，第一區依大小排序分別為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼為01。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。