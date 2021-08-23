威力彩27億元頭獎終於開出來了!台灣彩券晚間公告，威力彩27億元頭獎，開在新北市三峽區的「義忠興業社」，由一名幸運兒獨得，這不僅是今年最高的單注頭獎彩金，也是第三屆以來、第3高的頭獎幸運兒。

威力彩頭獎累計42期，在先前連槓效益下，全台各地買氣爆棚，台彩統計，光是這期的銷售金額就超過18億元；彩券行老闆表示，各地買氣旺，頭獎就較容易開出。

根據台彩網站公告，威力彩第110000067期開出的獎號，第一區依大小排序分別為08、09、19、23、24、35，第二區中獎號碼為01。