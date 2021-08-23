網路直播當道，不少直播主都無所不用其極想要博人眼球，過去就曾發生過多次直播主不慎走光，導致春光外洩渠全放送出去的狀況，日前微博上又瘋傳，一名美女直播主在開直播時，因為鏡子反射讓她換衣的過程全被網友看光，頓時掀起熱議。

該名直播主身材火辣，擁有不少死忠粉絲，日前她和閨蜜出遊，在飯店時，她先將鏡頭對準櫃子，接著便到鏡頭外的床上去換下浴袍，沒想到櫃子後面的大片玻璃反射，讓上萬名網友全目睹直播主的換衣過程，甚至連豐滿上圍都一覽無遺，眼睜睜看著她脫掉浴袍，以全裸示人，再一件件穿上衣服。

直播主換衣過程全放送出去。(圖/翻攝自微博)

網友在聊天室狂刷留言，「走光啦」、「看玻璃」、「這反射我受不了」、「天阿～我要受不了」，已經換上小可愛的直播主渾然不覺，還走到鏡頭前問粉絲小可愛會不會太透，往這才口徑一致直呼，「別說話」、「安靜看」、「別說話再看一會兒」、「那就再換一件吧」等留言。

直播主本來渾然不覺，所幸發現後立刻喬角度。(圖/翻攝自微博)

直播主這才發現事情不對勁，再次換衣服時，將鏡頭轉成另一個角度，不讓自己被看到，這段畫面曝光後，在微博掀起熱議，讓老司機們紛紛留言表示， 「你是禽獸嗎，這也打碼」、「這是真走光還是故意的啊」、「這種事件好像也見怪不見了？」、「福利大放送」。