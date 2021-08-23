高雄愛河今天（23日）晚間7時許，發生民眾落水意外，警消在三民區河東路和建國三路的交叉路口，將一名女性撈上岸，救護人員現場緊急處置後送醫搶救。過去8天來，愛河流域出現3具浮屍漂流，適逢鬼月，令民眾毛骨悚然！

據了解，警消晚間7時許接獲報案，疑似有人落水，趕往現場將一名女性撈上岸，初步判斷年約40歲，不知道從哪裡飄過來，命危送醫。

過去8天來，愛河流域出現3具浮屍。先是15日深夜，前金區五福三路、河東路口，一名90歲吳姓婦人不幸墜河身亡；16日上午10時許，又有民眾報案在愛河與幸福川匯流處發現一具浮屍，經查是名89歲老翁；17日上午10時27分許，又有民眾經過河堤和天祥路段的愛河流域，發現有婦人整個人俯趴在河面上，驚嚇報警，警消將遺體打撈上岸，經家屬確認是80歲老婦。

據統計，高雄消防人員去年經手的愛河救溺案件共25件，今年1月1日至8月17日共20件；澄清湖去年救溺案件共8件，今年至8月17日已有8件，因未統計這些溺水的民眾最後是死亡或獲救，若是將溺斃的民眾加進去，數字就不止如此。

高雄愛河加上澄清湖，這兩個景點今年已有17人溺斃，已超過去年一整年的15人，怎不讓人心裡發毛。