許多人抱怨薪資少、工時長，尤其剛出社會的新鮮人更是苦不堪言，不過有一名網友透露，他一周只要工作3天，算一算他的行業月休16天，月薪可領52k，不僅讓眾人稱羨，更大開眼界。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，他畢業3年多，真心覺得台灣真的好多狗屁工作，不但薪資低、假又少，他身為一個管樂老師，一周工作3天，其他4天都放假，剛好工作都集中在那3天，慶幸自己算運氣好了。

原PO透露，他月休16天，工作時數加上交通來回的時間，大約1天9小時，月薪52K左右。貼文曝光讓眾人稱羨，網友紛紛回應「這樣很好啊」、「我大開眼界了」、「這樣一年有70萬嗎」、「好爽，休那麼多領5萬」、「未來薪資還有漲幅空間嗎？」

有網友分析，原PO的薪資跟醫生比真的是算少，跟資產階級的勞工比則算多；也有網友認為，如果到四、五十歲還是鐘點教師很不穩定、也比較沒保障，而且也沒有什麼發展空間跟社會地位，覺得還是當學校老師比較實在，如果是碩士畢業起薪約5萬，如果到私校可能還可以賺更多。

原PO則說，他有朋友是醫美外科醫生，一周工作三、四天，月薪20幾萬，相形之下，他這個管樂老師，偶爾接一些個別的學生及家教等，已經算不錯了，至少有很多時間可以做自己喜歡的事，也有很多時間可以陪家人。