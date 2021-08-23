疫情衝擊百工百業，藝文界更是「重災戶」，民進黨立委趙天麟23日邀請名導吳念真與綠光劇團製作人李永豐線上對談，除分享綠光劇團日前免費直播《人間條件》系列劇作的幕後原因，也特別呼籲國人關注疫情下的藝文產業與社會底層。

名為「藝術的溫度-與大師們有約」的線上對話分享到，在疫情影響下，綠光劇團票房完售作品「結婚！結昏？辦桌」被迫取消，不久卻破天荒地宣布要在線上直播膾炙人口的《人間條件》系列作品，場場逾10萬人線上收看也打破紀錄。

對於綠光劇團以《人間條件》系列回饋社會，趙天麟透露，當初全家人也一起上線收看，成了家庭共度防疫的重要時刻；吳念真則說，收到很多迴響，甚至還有來自哥斯大黎加僑民來訊表達感謝，讓他非常感動。

30分鐘的對談，3人從藝文處境聊到疫情海嘯，除期待未來有更豐富的藝文展演機會，也呼籲國人應停止無謂的紛爭，多關心社會底層，也多貢獻一點力量給他人。綠光劇團《人間條件》第7集，預計10月22日至24日在高雄衛武營歌劇院演出。