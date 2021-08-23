2020東京帕拉林匹克運動會就要在明天(24日)的開幕典禮正式揭開序幕，中華代表團昨天(22日)就已經出發並在順利入住選手村，經過一晚休息，今天(23日)立刻展開練習、熟悉場地，以保持最佳狀況，來面對即將到來的挑戰。

選手賣力練習，為了在正式競賽拿出最好一面、為國爭光，教育部體育署副署長林哲宏也前往東京都體育館桌球練習場，探視桌球代表隊的程銘志、盧碧春、田曉雯及林姿妤四位選手，並為他們加油打氣，選手們各個都展現無比的鬥志，期望能在東京帕運的競技場上盡情發揮。

東京帕運在奧運結束後15天登場，中華代表團本屆帕運會共有10名選手、參加6個運動種類，開幕典禮中華代表團將由兩位視障田徑選手楊川輝、劉雅婷共同擔任掌旗官，共計13名團員出席開幕，這次進場以各隊日文發音排序，中華隊排在第83位出場。

東京奧運中華隊締造2金4銀6銅的成績，帕運接棒努力，各項精彩賽事也在開幕典禮後登場，體育署呼籲大家一同為帕運英雄們加油集氣，祝福再創佳績。