美國食品藥物管理局 (FDA) 剛剛批准了輝瑞 (Pfizer)-BNT製作的新冠疫苗，也就是Comirnaty(中文名：復必泰)疫苗的全面使用，不再只是緊急授權許可，這使得BNT疫苗成為美國第1支取得正式使用的新冠疫苗，必然使它的信賴度更為增加，讓更多企業、大學與中學學校更有信心採用。

CNBC報導，根據美國疾病管局的數據，FDA自去年12月授予復必泰疫苗緊急使用權，從那時起，復必泰疫苗已給接種超過2.04億劑，得到普遍好評，於是 兩家公司於5月7日，向FDA提交了一份生物製劑的全面許可證申請，希望能得到全面批准使用。

FDA的科學家在評估了「數十萬頁」的疫苗回饋數據後，同意該疫苗已達到可以全面使用的資格。不過這個使用資格是指16歲以上的正式通過，至於青少年12~15歲的區間，依舊是緊急授權。

美國食品和藥物管理局代理專員珍妮特‧伍德科克(Janet Woodcock)表示，輝瑞疫苗符合「安全性、有效性和高品質」的標準，已有數百萬人安全地接種輝瑞疫苗，在給予全面許可後，會進一步提升公眾對該疫苗的信心。