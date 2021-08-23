大陸限制鋼鐵產出引發市場憂慮，導致鋼鐵重要原料鐵礦砂價格暴跌，較紀錄高點大跌約40％，這波價格跌勢來的又快又急，出乎市場意料。

根據標普全球普氏（S＆P Global Platts）數據顯示，鐵礦砂價格在19日重摔至每公噸130.2美元，創下2020年11月以來最低水準。鐵礦砂甫於5月衝破每公噸233美元，寫下歷史新高紀錄，20日價格收在139.1美元，較紀錄高點重挫約四成。

Delta變種病讓全球經濟復甦籠罩陰霾，拖累石油和銅等大宗商品價格大跌，不過跌勢卻沒有鐵礦砂這麼兇猛。摩根士丹利表示，這是自13年前設置鐵礦砂現貨價以來，首次出現這麼巨幅的跌勢。

摩根士丹利在報告中指出，市場普遍預期攀登頂峰的鐵礦砂價格將出現修正，儘管鐵礦砂過去不乏價格大起大落的紀錄，但這波跌勢多少出人意料。

市場預期大陸鋼鐵產出繼續下滑，加劇鐵礦砂跌勢。大陸計劃讓2021年鋼鐵產出維持在2020年的水準，能源顧問公司Wood Mackenzie鐵礦砂分析師坎道爾（Rohan Kendall）表示，換言之，2021年剩餘月份的鋼鐵產量將大幅減少。

官方數據顯示，大陸7月鋼鐵產出年減8.4％，寫下2021年來首次產出下滑紀錄。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）估計，8至12月產出預計較一年前同期大減約12％。

鋼鐵產業占大陸15％的碳足跡，大陸政府擬限制鋼鐵產量，來降低二氧化碳排放。此外，近期經濟數據亦顯示，大陸的經濟復甦力道逐漸減弱。工業、消費與投資活動的表現皆不如預期。

鐵礦砂是礦業巨擘力拓（Rio Tinto）與必和必拓（BHP Billiton）的金雞母，鐵礦砂價格挫低意味著業者創紀錄的業績恐難以為繼。