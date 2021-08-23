每逢中秋節，與家人朋友一起坐下來烤肉、吃月餅，是最幸福的事！辻利茶舗、微熱山丘、深夜裡的法國手工甜點、TARTINE唐緹、嵜本SAKImoto Bakery、TART TAIPEI、Café del SOL、CAFE!N均推出暖心秋節禮盒，讓大家即使乖乖在家防疫，無法出遠門與遠方親人團聚，也能靠吃甜食撫慰心靈。

▍1. 辻利茶舗

日本百年抹茶品牌的辻利茶舗，在今年推出全新「光之棠」中秋禮盒，選用抹茶控最愛的「抹茶杏仁捲」，將石臼研磨的上等抹茶，奢華拌入優質白巧克力，包覆以台灣優質糙米低溫膨發而成的酥脆米捲，最後灑上新鮮杏仁角，口感外酥內軟，濃郁蛋黃內餡融合清新茶香，杏仁角更增添清爽感，豐富層次甜而不膩，讓人一吃就停不下來。茶葉則嚴選鹿兒島的「薩摩抹茶煎茶」，茶味清爽輕盈，結合質地細緻的宇治抹茶，將2款茶的特色融為一體，風味妙不可言。

「光之棠」禮盒選用抹茶控最愛的抹茶杏仁捲，口感外酥內軟。（圖／品牌提供）

禮盒設計更由知名iF與紅點設計獎得主連國輝操刀，將台日經典玻璃工藝結合現代設計，在玻璃製品中加入精緻圖騰花紋，展現日本職人之心，同時禮盒上蓋更有小夜燈設計，讓這款禮盒變身環保燈飾，以奢華外型烘托一室的茶香。

▍2. 微熱山丘

南投最夯甜點微熱山丘，今年推出最溫暖的中秋限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，月餅內餡以細緻滑順的鹹香奶黃，搭配濃郁的經典鳳梨醬，為台灣土產鳳梨特有酸甜增添層次，餅皮外觀也特別加深雕花刻度，呈現花瓣片片的鳳梨花紋，象徵圓滿豐收，每一口都充滿台灣味。除了口味創新，今年更升級禮盒材質，以簡約低調的鳳梨花圖騰設計搭配堅固的牛皮紙盒，鼓勵民眾吃完月餅還能二次利用，發揮巧思DIY。

除了限定的鳳梨奶黃月餅，更有人氣品項蘋果酥、脆蛋糕及烏龍茶的組合，皆搭配童趣設計的動物包裝及專屬布提袋。（圖／品牌提供）

除了限定的鳳梨奶黃月餅，更有人氣品項「鳳梨酥蘋果酥禮盒」、「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」，皆搭配童趣設計的動物包裝及專屬布提袋，無論是偏愛蘋果的清甜爽脆、烏龍茶的清香，或是淡淡蜂蜜清甜的酥脆口感，都能找到所愛。

▍3. 深夜裡的法國手工甜點

烘焙名店「深夜裡的法國手工甜點」，以每年開賣即秒殺的中秋禮盒聞名，今年特別將台灣在地水果、花生入味，混搭不同食材，展現鹹、甜、酸、甘等滋味，突破秋節禮盒單一口味的限制，一盒即可吃到糕點、塔皮餅乾、純果汁水果軟糖，更有高級茶葉、榛果醬等豐富品項。

熱愛嘗鮮的人可選雙層奢華限定版，內含15種最受歡迎的甜點。（圖／品牌提供）

熱愛嘗鮮的人可選雙層奢華限定版，內含15種最受歡迎的甜點，如：招牌的塔⽪餅乾、法式⽔果軟糖外，今年更加入全新的花⽣杏仁餅、榛果夾⼼蛋糕，也有傳統意象⼗⾜的鹹蛋黃擂茶燒，與頂級紅⽔烏龍茶，也同步推出的單層經典版，獻給想要犒賞自己或是表達情意的人。

▍4. TARTINE唐緹

以口味精緻著稱、廣受顧客好評的唐緹，今年推出3款「許願流芯禮盒」，將象徵願望的「流星」為意象，禮盒印上四葉幸運草，代表帶來好運，包裝設計採用粉色調，光看就十分療癒。今年唐緹在招牌的流芯月餅中加入帶有Q感的麻糬，而2款新口味「桃山東方美人麻糬」與「桃山烏龍脆梅麻糬」更將台灣茗茶融入其中，入口後茶香滿溢超解膩，讓人吃月餅竟有在喝茶的錯覺，是賞月時另類的甜品選擇。

在招牌的流芯月餅中加入帶有Q感的麻糬，更有2款茶香新口味「桃山東方美人麻糬」與「桃山烏龍脆梅麻糬」。（圖／品牌提供）

人氣第一的「波蘿芋頭麻糬流芯」嚴選大甲芋頭做成綿密微甜的芋頭餡，再包上一層Q彈麻糬，搭配爆漿流芯，外皮是酥脆多層次的波蘿餅皮，一口咬下即可嚐到香醇流沙、芋頭和麻糬交織的微妙滋味。「桃山奶皇麻糬流芯」則使用日本和菓子作法製成餅皮，包裹著以白鳳豆沙配鹹蛋黃的奶餡，鹹甜奶味超順口，令人著迷。「波蘿芝麻麻糬流芯」以純手工煉奶、日本芝麻醬及鮮奶油製成滑順不膩的內餡包在波蘿酥皮中，同樣添加麻糬增加口感，具有細膩絲滑的質感。

▍5. 嵜本SAKImoto Bakery

「嵜本SAKImoto Bakery」除了吐司夯翻天，日本原裝進口的果醬也是眾人搶購的人氣商品，近期也推出中秋大禮「高級果物盒」，以綿密冬瓜醬慢火熬煮成餡，搭上日本製作進口寶石果醬，將珠寶閃爍般的果醬與台灣傳統酥餅完美融合。另外，品牌近期更將超人氣口味生吐司變身1:3的造型悠遊卡！仿真的模樣極度療癒，更搭配上Q軟的觸感，讓吐司控可隨時把「招牌吐司」帶著走！

「高級果物盒」以綿密冬瓜醬慢火熬煮成餡，搭上日本製作進口寶石果醬，將珠寶閃爍般的果醬與台灣傳統酥餅完美融合。（圖／品牌提供）

果物盒的組合內共有5種口味，草莓酥以急速冷凍的草莓經細心烹調，甜味與酸味達到完美平衡，高貴而清新回甘；藍莓酥以滿滿果肉的藍莓果粒，口感層次分明；檸檬酥細心處理果皮上的苦澀，帶出檸檬原有的清甜，是不甜膩的酸甜好滋味；柑橘酥保留橘子的香氣和風味，口味清新還夾帶幾分懷舊風情；玫瑰覆盆子酥則以酸甜的覆盆子加上玫瑰，製成清爽的覆盆子果醬，口感優雅又迷人。

▍6. TART TAIPEI

由米其林星級主廚林明健所打造的「TART TAIPEI」手工酥塔專門店，在中秋特別設計「銀河月兔」中秋禮盒，以「白色玉兔奔向藍色銀河星系」為視覺意象，可愛又精緻，彷彿隨著月兔飛往酥塔星球探索美味異想世界！揉合中秋節必吃的蛋黃酥與月餅雙重元素，推出中秋限定酥塔，共有鹹蛋黃豆沙、芋泥鹹蛋黃、芋泥豆沙3款風味內餡，與手工酥脆塔皮交織出鹹甜濃郁、口感滑順的完美滋味。此外，另推出5吋鹹蛋黃芋泥豆沙塔「芋見皓月」禮盒，以及結合檸檬奶油及藍莓2款磅蛋糕的「甜蜜雙饗」禮盒，是多元的伴手禮選擇。

以中秋節必吃的蛋黃酥與月餅為靈感，推出鹹蛋黃豆沙、芋泥鹹蛋黃、芋泥豆沙3款口味的酥塔。（圖／品牌提供）

▍7. Café del SOL

吃膩了傳統月餅的話，不妨試試手工餅乾！福岡人氣第一鬆餅「Café del SOL」讓人氣爆棚的祈福語禮盒再度回歸，有「花好月圓」及「開運招財」2種款式，包裝以喜氣的紅色為主體，分別搭配上日本達摩不倒翁與招財貓，可任選逗趣的「花容月貌、花好月圓、中秋佳節 」國字餅乾，吸睛度滿分。

吸睛度滿分的祈福語禮盒可任選「花容月貌、花好月圓、中秋佳節 」國字餅乾，相當逗趣。（圖／品牌提供）

花好月圓手工禮盒包含日本柚子青茶、咖啡小圓餅、巧克力餅乾、雪球餅乾、莓果紅包、南瓜起司酥餅，集結了多款Café del SOL的熱門小點和清爽的日式茶品，內容物誠意十足。而開運招財手工禮盒也是可愛破表，以卡哇伊的招財貓為主題，內容物有全新亮相的黑糖奶酥餅，和Q萌貓貓沙布列！香酥、奶香味十足的黑糖奶酥餅是一款老少咸宜的小點，淡淡的黑糖香氣讓人上癮，貓貓沙布列則是口感酥鬆的濃郁系餅乾，讓人愛不釋口。

▍8. CAFE!N

最美文青咖啡品牌「CAFE!N」邀請「青鳥旅行：蛋捲的100種味道」並攜手台灣黑糖第一品牌「珍煮丹」推出聯名款星願蛋捲盒，一次提供甜鹹2款口味，包含獨家款黑糖拿鐵蛋捲、經典鹹香肉鬆蛋捲，在甜鹹之間享受蛋捲細緻的香氣和酥脆感，每根都採獨立封口包裝，份量輕盈不造成身體負擔。

黑糖拿鐵口味以珍煮丹黑糖，配上CAFE!N特選產區咖啡，濃厚的咖啡尾韻是咖啡控不能錯過的好滋味。（圖／品牌提供）

蛋捲製作過程不加一滴水，以大武山AA級雞蛋、紐西蘭天然奶油、法國小麥粉調配成黃金比例的麵糊，煎製成金黃色澤的加厚餅皮，完美保留傳統蛋捲的空氣感。黑糖拿鐵口味以珍煮丹的職人黑糖，配上CAFE!N特選產區咖啡，黑糖特有懷舊香氣伴隨堅果味濃厚的咖啡尾韻在口中散發，是咖啡控不能錯過的好滋味。肉鬆口味則使用台灣黃金豬後腿肉鬆當作餡料，傳統手工熱炒烘焙，每一口都吃得到肉鬆的鹹香。