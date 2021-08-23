女星謝忻在經歷不倫醜聞後沉寂一段時間，近來才回到演藝圈，也積極將自己過得更充實，時不時在社群平台上和粉絲分享生活，每每曬出美照都會讓粉絲驚豔，日前她再度更新貼文，換上火辣黑色上衣，大尺度剪裁設計頓時讓粉絲陷入暴動。

謝忻日前在IG限時動態曬出辣照，只見她身穿黑色一字領上衣，露出一片雪白鎖骨，充滿心機的胸前開洞設計，更是讓她的性感北半球若隱若現，性感指數破表，尤其從上往下拍的上帝視角，更讓畫面波濤洶湧，隱約能看到事業線，再度引發討論。

謝忻曬照小露性感。(圖/翻攝自謝忻IG)

謝忻也在文中提到：「我只是想買一雙高跟鞋，結果…不好說不好說」，似乎是用美照來宣洩自己的心情。事實上，前陣子謝忻才發布了泳裝美照，迅速獲得了7千多人按讚，當時她穿著鏤空連身泳裝，露出大片白皙美背，側面看還展現出曼妙S曲線。

前陣子全民瘋威力彩，謝忻也接連跑了3家彩券行，第一站就是堪稱「全台北市最旺」的彩券行，直接跟老闆說：「我要買那個可以讓我中21億的」，又連續跑了2間彩券行，還透露如果中頭獎要環遊世界和退出健身房，結果她花了2600元下注卻只中了400元，只好宣布隔天會好好起床上班，讓網友笑翻。