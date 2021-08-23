今年2月美國公債殖利率走升，被許多投資機構視為經濟快速復甦以及高通膨即將來臨，因此進場大量放空美債，怎料4月卻迎來軋空，摩根士丹利(大摩)當時就依照數據評估，主因可能是日本養老基金與多個投資機構，打算在財年結束前調整部位，進而拋售美債。近期美債殖利率又小幅走升，《大賣空》主角Michael Burry也增加長天期美債ETF的看跌期權，大摩分析師最新研究報告指出，這次又看到日本投資人的身影，並分析美債殖利率走弱的可能理由。

大摩在早些時間就發布過研究報告，指出全球最大的養老基金日本政府退休養老金（GPIF），在今年3月的上一個財年內，將所有美國公債的比重從先前的47%降至35%。

原先市場認為，美債殖利率將反應出美國經濟火熱的前景，進而推升高通膨的現象，美國10年期公債殖利率甚至在4月初最高一度來到1.75%之上，但隨之而來的，是美債殖利率於崩跌，甚至來到8月初最低的1.151%，近日雖一度反彈至1.379%，隨後回落至1.26%區間。

與此同時，美國消費者物價指數（CPI）從今年3月年漲幅直接突破2%，7月CPI更來到5.4%，但已經較先前數據稍微降溫。對此，今年3月看好美債殖利率持續走升的避險基金Alphadyne Asset Management，大力放空美債，卻慘遭軋空，掌管120億美元的資產虧損15億美元。

大摩當時報告就警告，許多投資人以為美債殖利率反應經濟前景火熱，甚至美債殖利率可能衝破2%，但隨後美債殖利率大幅回落，也充分反應經濟現實，加上未來經濟數據可能難以追上不切實際的走勢，10年期美債殖利率會持續下挫。

至於大摩利率分析師Matthew Hornbach在最新每周全球宏觀策略師（Global Macro strategist）報告提及，總體經濟仍在適應Delta變種病毒疫情的負面影響，但隨著疫苗接種率不斷提升，疫苗加強針的推出以及大力財政支持，大多數的已開發經濟體在抵抗疫情衝擊經濟的能力，都已經獲得轉圜空間。

至於美債殖利率，名目殖利率一度落到1.5%，實際殖利率則是早就破新低。對此，市場又對美債殖利率落底提出新的理由，也就是疫情衝擊。但根據這份研究報告指出，美債殖利率下滑幾乎都是在美國隔夜時間發生，歐美買家則是持續看漲殖利率走升，甚至在8月間，僅有在東京交易時間下滑。

美國財政部揭露的國際資本流動報告（TIC），日本在今年4月、6月大舉增持美債作為避險工具，日本6月持續做為海外持有美債的最大國家，從111億美元至1.277兆美元，也是11個月裡第3次增持。

Matthew Hornbach認為，有了今年第一季的表現，市場必須關注日本投資人對於美債價格的影響；此外，研究報告還提到，市場對於Delta變種病毒疫情過度擔憂，實際上若美國的確診數據可以在未來獲得控制甚至下降，美債殖利率則是有上揚的機會。

Matthew Hornbach指出，這波疫情更有機會推升美國達到群體免疫，因為這波疫情爆發後，原本不願意施打疫苗的人群將更有意願出來接種，加上這波疫情主要都是集中在沒有施打疫苗的群體，這有助於美國民眾獲得疫抗體免疫力。據紐約市的血清檢驗報告顯示，75%人口已經具有某種形式的抗體免疫，無論是從接種或是感染獲得抗體，這讓美國愈發揭近群體免疫。

至於曾在2008年金融危機前，做空美國房產泡沫大賺一票Michael Burry，從最近遞交的文件顯示，旗下基金 Scion Asset Management 持有 2.8 億美元 iShares 20 年期以上美國國債 ETF(美股代號：TLT) 看跌期權，比先前1.72 億美元還多。

由於期待美國聯準會(Fed)將在經濟數據走上回歸疫情前水準軌道上後，進行縮減購債(Taper)行動，買進以長天期美債為標的的ETF看跌期權相當合理，Matthew Hornbach認為，Taper將在今年12月執行，因此就算目前美債殖利率仍低迷，依然建議放空10年期美債，預估10年期美債殖利率年底將來到1.8%。