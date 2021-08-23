第32屆金曲獎頒獎典禮日前圓滿落幕，最佳新人獎由女歌手「?te壞特」獲得，平常總是維持神秘作風的她，其實是位實習醫生，發片期間仍在醫院上班，為了低調才不露臉發片，未料台大教授李錫錕卻質疑「放心給她開刀嗎？」在網上掀起熱議。

李錫錕曾參選台北市長，除了是台大教授，也常拍片或在臉書發文評論時事，成為教授系網紅，近日他提到被學生問對於「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎」的想法，結果他只反問對方：「你放心給她開刀嗎？」

李錫錕認為雖然鼓勵多元學習和跨領域發展，但更應該鼓勵人聚焦在有興趣的特定領域，且持之以恆的深入專研，建立事業上的成就，直言只有堅守崗位的人才有機會讓專業發光發亮，「反之，斜槓文化鼓吹腳踏數條船，也許增加生存機會，成為卓越之士恐成夢想。」

李錫錕表示世上沒有天才，只有長期堅守崗位磨練出來的智慧，並舉例愛因斯坦以小提琴自娛，但他不會妄想去開演奏會、成為音樂家，最後李錫錕直言，?te壞特的專業是醫生，想轉入歌壇並無不可，可若兩者都想兼任，「我們社會將要損失一位可能卓越的醫生或歌星，卻多了一位一定不快樂的平凡人！」

李錫錕臉書貼文一出，立刻湧入不少網友指教「換個角度說，大概大家都知道李教授不適合當市長，當初才沒讓你當市長的」、「那有一個台大教授，他教授不好好當，跑去拍影片當網紅，這樣的教授開的課你敢修嗎」、「日本樂團 GREEEEN 就是一群牙醫的組合」、「所以大谷翔平是適合當打者，還是投球？」、「你沒辦法不代表別人不行啊」。