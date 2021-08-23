安聯投信分析，縮表、通膨等雜音對市場造成的干擾應已經過去，預期經濟與盈餘復甦、充裕流動性繼續支撐股市；市場對美聯準會（Fed）減少購債、加息已有預期，即使正式宣布，市場衝擊應不致太大，反而提供買進機會。台股具能見度和成長性的三大族群，包括車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等，值得留意布局。

安聯投信表示，考量各國季報預期良好，經濟持續復甦，但Fed可能開始討論縮表，成長股長期趨勢看好，循環股具業績轉機題材，兩者具輪動機會；預估股市表現將回歸盈餘成長，未來盈餘增速將逐步回到長期趨勢，受惠於經濟重啟的循環類股，還有具長期趨勢等主題式產業、受惠終端市場回溫的成長股等，都可布局。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，在非經濟面因素干擾程度加重、投資信心降溫等情勢下，台股持續向下測試底部支撐，這些雜音包括美中地緣政治風險增溫、中國監管政策等雜音，短線上確實影響區域的部分資金走向，進而壓抑投資信心。但也因為短線上累積較大跌幅、具跌深反彈機會。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段具有能見度和成長性的三大族群，包括：車用電子相關、速度規格提升，以及晶圓代工擴產等，留意布局。儘管部分族群短線漲多出現回檔，不過，就中長線趨勢上並沒有出現太多變化，具有3～5年長期的結構性成長機會，選股不選市仍是較佳應對之道。