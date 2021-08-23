日本千葉縣船橋市的非官方吉祥物「船梨精」一直都將歡樂帶給觀眾，不過卻因疫情工作量驟減，讓出道至今10年的他。日前他受日本Yahoo!之邀受訪，除提到已逝演藝前輩志村健，船梨精也提到疫情，工作量少了七成，並為「吉祥物界」夥伴們打氣。

新冠疫情大大地影響了船梨精的工作，「疫情前的工作量若是，現在只有30而已。」他表示，現在這情況深深打擊了日本的吉祥物界，他也對「吉祥物界」的眾友表示：「現在業界全體面臨沒有工作的危機，所大家可以在線上辦一些活動，例如『土產巴士』推名產」等，要下一點功夫。」

感謝志村健指導

日前他在訪問中提到已逝的志村健，船梨精首次見到志村健非常緊張，想著「真的有這個人實體呢！」。讓他最為感動，船梨精赴電視台錄製志村主持的《天才！志村動物園》，志村特地前往船梨精的休息室，船梨精說：「志村先生跟我講了很多，也給我很多細膩的指導，讓船梨精十分感動。」他表示志村在大家對台詞時，為船梨精想了細微的動作，以及在節目進行時的反應動作，「我自己也樂此不疲。」

對於船梨精的表演規劃，他說：「每次看到自己上電視，就會想『這一定是最後一次上電視了。出道至今已10年，還是有些電視節目會邀我，真的很感謝。」