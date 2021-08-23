網友分享女友不但越來越會撩人，甚至還會說色色的話。（截自Dcard）

有「最美博士」稱號的性事專家許藍方，曾坦言年輕時認為「第1次要給老公」，與初戀男友交往7年都沒發生性關係，如今理解了「性是感覺，要自然發生」，回想當初很對不起對方。一名男子也分享，女友第一次談戀愛，剛開始連浪漫情話都聽不懂，之後在自己薰陶之下，不但越來越會撩，甚至還「越來越色」。

一名男子在Dcard發表《我的女友越來越色了》一文，他表示因為女友沒談過戀愛，剛開始認識時連浪漫話語都不太懂，他還常嗆女友是「大直男」、「千年神木」。沒想到在原PO每天薰陶下，女友越來越會撩，譬如會說「不ㄒ一ˇ澡」、「ㄒ一ˇ歡你」這類話，甚至還會說出「主人～～～人家想要你」這樣強烈暗示的話語。甚至透露，當初牽手時女友還不敢看原PO，現在會直接把他推到床上。

這篇「女友變老司機進化史」引發網友熱烈迴響，紛紛回應：「我女朋友當初連出去玩都要跟我分房睡，現在：男人，把衣服脫光給我躺好!!!我太難了……」、「我男友說我平常是小清新的感覺，在床上有反差 他很愛ㄟ」、「我也是這樣耶，男友都說當初的我怎麼不見的，就你自己害的阿」、「壞掉了」、「跟現任在一起變得很色哈哈哈哈哈，跟兩個前任在一起的時候根本不會有挑逗啊霸王硬上弓啊這類的情形發生，現任是看到就想騎他也會特別想要」。