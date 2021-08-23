外資圈看面板雙虎愈來愈保守，繼摩根士丹利證券棄守多方觀點，幾乎全部研究機構都不看好友達（2409）、群創（3481）後市，隨電視面板報價大跌，產業反轉向下味道愈來愈濃，花旗環球證券降評友達「賣出」，美銀證券更把友達、群創股價預期砍到市場最低的14.2與13.2元。

花旗環球引用市場調查機構Omdia資訊指出，8月各尺寸電視面板跌價幅度為10～17％，價格下挫時間點比起市場估計的第四季提早不少，跌價的嚴重程度更是比市場預期的「較上月持平」來得糟糕。

根據過去幾次產業循環轉折經驗（2013年第三季、2017年第三季、2019年第三季），一旦面板報價轉跌，友達的毛利率就會開始下跌，因此，花旗環球證券研判，友達第三季毛利率將遜於市場預期。不僅如此，第四季至2022年受制於電視需求弱化，友達的毛利率將持續走弱，正因如此，花旗環球證券才將友達投資評等降為「賣出」，推測合理股價估值由24元、降至16元。

美銀證券對面板雙虎最新態度，則顯得更加保守。美銀原本預期電視面板單位售價於8月下半月較上半月小跌2～3％，想不到實際情況是大跌3～12％，由此觀之，LCD面板製造商先前給出的財測能否達成，其實頗有風險。

美銀證券最新預期，LCD單位售價第三季將季減10～15％，比之前預期的5～10％跌價更多，若進一步以應用別區分，大陸電視品牌手上庫存水位高，目前態度不積極、僅採購小量面板，研判電視面板單位售價單季可能大減二成。進入第四季後，整體面板因需求衰退、供給增加，報價恐怕較第三季再下跌約10％。