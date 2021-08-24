加拿大近日一項研究指出，若有病毒附著在氣溶膠上，一般民眾所戴的外科口罩防護率只有10%，不及N95口罩的50%。此研究結果引發熱議，有人覺得要改戴N95才安全。但有內行網友解釋，口罩是用來擋住飛沫的。

一名在做濾網的網友在PTT八卦板解釋，氣溶膠（aerosol）指的是空氣中極小極小的微塵，不受重力影響、可能永遠懸浮在空中，外科口罩的濾網分級只介於初效到中效，一般的高效濾網（HEPA）可擋下0.3um的微塵，但一般的病毒都在0.3-0.4um以下，因此從原料上來看，不管是外科口罩還是N95，或配戴有沒有密合，「直接對幹的話，通通擋不住病毒」。

雖然病毒無法直接篩濾，戴上口罩是可以擋下含有高濃度病毒的飛沫，因為病毒需要飛沫當載體，才有機會成群結隊的進入你的身體，至於飄浮在空中、隨意移動的病毒，其數量或濃度不會比飛沫來的高，「如果真的在茫茫天地之中被你堵到，還被你吸進去了，那真的就是命了」。

該名網友也強調，看到有人在懷疑口罩的效果，口罩雖不能完全防護，但是有戴沒戴差很多，沒戴就是零，5%也是0%的無限大，還有機會擋到病毒。「不管防護力多低，零跟有都是沒法比的。不要懷疑，戴好你的口罩！」

不少網友也留言肯定「說明得非常清楚，推」、「專業推，這種無聊的研究真87」、「有戴總比沒戴好」、「如果氣溶膠傳染真這麼有效，捷運這種人多的地方早爆了」、「與其怕氣溶膠傳染，不如先看看口罩有沒有戴好」。