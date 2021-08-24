烏克蘭將在明天舉行獨立30周年的慶祝遊行，其中包括閱兵大典。結果在上星期五閱兵彩排時，卻發生自製主力戰車 故障，不知明天是否能順利上場。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據當地新聞的報導，上星週五，在基輔市中心進行獨立紀念日的閱兵彩排，擔任主角3輛T-84M 主力戰車其中一輛癱瘓抛錨，就網路傳出的現場影片，故障的戰車底部還留下一大灘的燃料，軍方急忙派員處理。

故障實在無法排險，只能用T-64BM2戰車接替它原本的角色，在周日晚上進行的最後排練中，只有2輛T-84M出現，顯然故障的那一台還沒有修復成功。

танк сломался на репетиции парада

T-84M主戰車源自前蘇聯的T-80，由烏克蘭自行改進後稱為T-84，代號歐布爾特(Oplot俄文意思是「據點」)。烏克蘭國防部於2009年將其量產，原本曾有一筆來自泰國的海外訂單，2011年9月，泰國皇家陸軍向烏克蘭武器貿易公司訂購了49輛T-84M，結果2014年發生克里米亞危機，烏克蘭工業區受到重挫，產量大減，泰國轉單到中國大陸，改買大陸製的VT-4主力戰車。