57歲港星苑瓊丹過去在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中「石榴姐」一角走紅，感情方面除了「玻璃大王」富商尪黃乃揚，另一段著名的戀情就是跟已故藝人林正英，多年後苑瓊丹在節目《星級會客室》重提這段緣份，直言網上的淒美故事很多都是捏造出來的。

苑瓊丹1995年和林正英因合作電視劇《殭屍道長》結緣，她回憶當初會欣賞林正英，是因為對方做事非常認真，「我很喜歡做事認真的人，認真是最基本的要素」，結果這段戀情被媒體寫得很淒美，描述林正英因不想被女友看到病態選擇分手，苑瓊丹隱忍多年，終於還原當時情況，「從頭到尾沒有記者能訪問到他，除非記者去占卦，否則我不知道他們怎樣取得消息，所以有這些報導，我覺得挺可笑的」。

苑瓊丹因拍《殭屍道長》認識林正英。（圖／中時資料照）

苑瓊丹說林正英罹癌時，她當時正忙著拍電視劇《真情》，常常要在工作與醫院來回穿梭，感到有些力不從心，想不到只是跟某藝人朋友稍微分享近況，就被對方傳到媒體耳裡，林正英為了不想被記者找到，拖著病體默默搬家，儘管事隔多年，苑瓊丹仍難掩怒火，不懂為何那人要大嘴巴害生病的人麻煩更多，「患病的人（林正英）不是不想我去探望他，而是不想讓公眾看到他的病容。」苑瓊丹說當時媒體訪不到也捕捉不到畫面，就選擇亂杜撰新聞，「網上那些淒美的報導很多都是假的」。

苑瓊丹同時分享科學無法解釋的經歷，表示林正英還沒生病時，有次她路過聖德肋撒醫院，突然有種會常來這的不祥預感，想不到男友後來真的送去那間醫院治療；有天苑瓊丹夢到林正英跟她說雙腳為什麼腫起來，隔天就接到林家人的電話，告訴她林正英的雙腳腫脹，「最奇怪的是他過世當天，我出門前突然感到很睏，簡直支持不住，小睡十分鐘夢到傳呼機在響，信息表示他已經過世」她內心想著林正英有可能撐不過今天，考量對方不願被看到病容，未到醫院見最後一面，直到電話響起，才知道林正英真的走了。

多年過去了，苑瓊丹重新思考這些事情帶給自己的體悟，認為世界都有一個不能改變的軌跡，時常自我提醒很多事情已注定，就算失去了都不能怨天尤人。