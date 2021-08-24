這個問題真的很難，因為我的兒子、女兒，還有孫子、孫女，也都有同樣的問題。所以我們先承認，這是一個很困難的情境，但是不是就此放棄了？不要放棄，還是有很多大有可為的地方。

第一就是，我們千萬不要想讓他完全不碰電玩，這是不可能的。那麼要做什麼呢？要做到讓他能不過度沉迷在手機、電玩上面就好了。

好比說，我有一個孫子很愛玩線上遊戲、電玩。我真的好佩服他，他對自己的要求是，他每個星期只打兩次電玩，就是在星期五晚上，還有星期六晚上玩電玩，因為週末不用上課。這個時候，爸媽就很尊重他玩電玩時間，因為他會跟別的朋友組隊打電玩，不要去打擾他們。

有時候我打電話、Facetime 或者微信，想跟他講幾句話，但我會尊重這是他玩電玩的時間，爸爸媽媽更不要在這個時候叫他做功課、洗澡，或者幫忙做家事。要讓孩子覺得有一點自主的空間，又可以兼顧到正常生活，這才是我們的要求。

我的一個孫女，她則是說：「這我沒辦法做到，我把手機給你。」我看了很感動，她把自己的手機交給爸爸，說：「你幫我保管，只有在星期五、星期六才給我。」

怎麼樣才可以培養小孩要求自律的這種動機呢？就是要讓孩子得到肯定，得到讚美，讓他自己說出來。好比說，他今天幫忙你洗碗了，你讚美有加，說：「你好體貼爸媽，你都會主動幫媽媽做事，你真好。」或者他今天去做功課，做早餐，自己起來烤麵包。你就要說：「你真好，會要求自己。」

這時候他也許會自己提出來，他說：「我想要克制一下玩電動、手機和電玩的時間，不要這麼長，我該怎麼辦？」他可能會來問你，這時候你除了給他讚美外，無論他說什麼，好比他說我每星期要玩三次，或者四次，你都不要跟他說：「這不行，太多了！」（其實他現在每天都在玩）。

你要跟他說：「非常好，我很佩服你！對這方面這麼有勇氣想要改變。要是我，我恐怕都改變不了。」

先給孩子支持的力量，然後慢慢的引導，也許是你們在溝通的時候，你可以說：「你最近表現得很好。」這是卡內基在人際溝通原則裡的一條守則，就是要引發他心中的渴望。

至於如何引發呢？像是「你現在很棒了，你哪一方面還想要改進？這樣你才能更快樂、更健康呢？」他可能想一想：「我要少玩一點電玩、手機。」

「真的啊，那你一個星期要玩幾次啊？」他說出來後，你馬上給他肯定，讚美他。我記得在我們的青少年培訓班上有一位小孩說：「我的目標就是三個月以後，我要成為一個會自律的人。」

講師就問他：「你要怎麼自律呢？」他說：「我要少玩電玩。」

講師又問：「那你要玩幾小時？」他回：「每天只要玩八小時就好。」

這時，講師不但不給他澆冷水，反而說：「很好，加油！」其實講師那個時候心裡在想，八小時也太長了吧，怎麼可以玩那麼長？但實際上，當時可能是暑假，他一天到晚都在玩電玩，一玩就是十幾個小時，甚至半夜玩到凌晨也不一定。

結果到了三個月後，我們的培訓結束時，這孩子一個星期只玩八小時了，這就是最大的進步。

千萬不要低估小孩的自律，我們不是小孩，特別是在青少年時期，他們對於手機、電玩的著迷程度，遠遠不是我們能想像的。

所以我的建議就是你抓住讚美孩子的機會，孩子會想要變得更好，那麼變得更好的項目之一，有可能是電玩。

第二就是透過溝通，談心的時候你可以問他：「你還想在哪一方面做得更好啊？」他可能會說：「我要更自律、時間管理。」這個時候你要馬上肯定他。

各位，我們都有這個經驗，強迫甚至處罰孩子都沒有用，只會讓他在外面玩。

所以，我真的建議，甚至當孩子在改變的時候，我們就陪他一起玩，一個鐘頭後再提醒，「好吧，夠了！」「來，你可以做別的事啦！」「這樣子，好，這次就玩到這裡。」

(本文摘自《不管孩子，比管孩子還難！黑幼龍給父母的15個教養叮嚀》/發光體)

【作者簡介】黑幼龍

中文卡內基訓練創辦人，現任卡內基訓練台灣地區負責人、光啟社董事長，台灣400年來最有影響力的200人之一，長期致力推廣親子「慢養」教育理念。

自1987年引進全球知名的訓練課程「卡內基訓練」，幫助企業發揮人力資源潛能，增強企業競爭力，開啟人才培訓的風氣。至今在台灣畢業學員超過40萬人，連續29年創下全球營運績效第一名紀錄，並領先全球，開創卡內基訓練「青少年班」、「慢養父母班」、「總經理班」。

著有《養出好孩子，非慢不可》、《走出一條不平凡的領導之路》、《好想與努力的你分享》、《黑幼龍與你談心》、《破局而出》、《贏在影響力》、《黑暗中總有光》等二十餘本著作。