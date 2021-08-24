近日疫情雖然稍微趨緩，但防疫仍不能鬆懈，出門還是必須隨時戴著口罩，炎熱的天氣加上口罩摩擦肌膚，讓許多膚質較敏感或較容易出油的人，臉上出現泛紅過敏、酒槽、冒痘痘等現象，且長期反覆發生，希望能徹底改善膚質擺脫豆花臉。事實上，改善皮脂腺分泌，修護受損的肌膚，可以透過一些興新技術達到輔助改善的效果。

法喬醫美診所院長張慈恩指出，台灣的氣候型態和夏季的高溫，容易使毛孔變得粗大、油脂分泌旺盛。

許多民眾常因為出油量多，而不敢使用滋潤型的保養品，或者忽略保濕的重要性，導致皮膚外油內乾，近1、2年來，因疫情而戴口罩，口罩經常摩擦肌膚容易大冒痘，痘痘逐漸消失後再形成痘疤，皮膚就這樣反覆產生痘痘和痘疤，造成滿臉都是泛紅或凹陷的痘疤，最終尋求醫美療程的治療，才逐漸恢復健康的肌膚狀態。

一般來說，治療痘疤的醫美療程以雷射為主，張慈恩表示，若有治療凹陷或泛紅痘疤需求者，通常會建議在痘疤形成的3個月內，先以UP雷射施打在痘疤處，藉此刺激膠原蛋白增生，如搭配一些自體生長因子的成分，例如PRP、PLT凍經等血小板生長因子，可以達到更好的成效。

進行醫美療程，若臉部有一些傷口，在治療後24小時內應以生理食鹽水或煮過的水洗臉，避免生水中有細菌造成感染，並於前3天勤擦無刺激性的保濕精華液或含玻尿酸的清爽型保濕乳，因皮膚有足夠的保濕度，才能加速細胞修復。

平時的保養方式影響膚況好壞，張慈恩建議，最重要的就是做好保濕和防曬，要有好肌膚，水分一定又足夠，而防曬是為了防止產生過多自由基，造成肌膚的老化，如果因為戴口罩而反覆冒痘，可以貼人工皮避免發炎。

皮膚容易過敏的人，建議尋求專業醫師協助，藥物能減緩症狀，而PLT則能由內而外改變膚質，脫離敏感肌的標籤。