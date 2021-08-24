109年衛生福利部死因統計資料顯示，死於慢性肝病、肝硬化及肝癌有11737人，其中慢性肝病及肝硬化是全國主要死因的第10位，死亡人數有3964人；肝癌佔全國主要癌症死因的第2位，死亡人數有7773人，約佔所有癌症死亡人數的15.5%。

●2成肝癌非肝炎引起 脂肪肝恐演變成肝癌

脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據107年癌症登記資料顯示，有75.7%肝癌是由B、C型肝炎所引起的，有B、C肝炎者應照醫囑定期追蹤治療，可有效降低肝癌發生；然而，約有2成肝癌，並非罹患B、C肝炎，而是由其他原因如脂肪性肝炎所引起。

研究指出，亞洲地區脂肪肝的盛行率為29.62%，於脂肪肝患者中，每年發生肝癌中，每1000人年中約1.8名會變成肝癌。

●調整飲食＋運動 降低脂肪肝風險

想要消除脂肪肝的風險，正確飲食態度非常重要，卻常被大眾忽略，建議可參考國民健康署「我的餐盤」口訣，養成6個好的飲食習慣：

1.每天早晚一杯奶、

2.每餐水果拳頭大、

3.菜比水果多一點、

4.飯跟蔬菜一樣多、

5.豆魚蛋肉一掌心、

6.堅果種子一茶匙。

此外，罹患脂肪肝應遵醫囑定期回診，並藉由控制體重，每週至少150分鐘中等強度的規律運動，養成健康生活型態來減輕脂肪肝。