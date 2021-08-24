這次「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動從東京奧運開始前就推出，主要希望透過這個活動號召更多民眾關注台灣英雄在東京奧運的表現，一起為台灣英雄「集氣」、「衝刺」，所以我們有「集氣獎」、「衝刺獎」，也希望台灣英雄能夠奪牌，所以有了加碼沒上限的「加碼獎」，另外為了感謝防疫期間持續支持運彩的朋友們，並鼓勵大家用行動支持克服疫情干擾前往東京參加奧運的台灣英雄，再增加「防疫現金獎」，這是我們這次獎項的由來。

「聖筊」麟洋配為運彩公開抽出奪牌加碼獎

「聖筊」李洋、王齊麟為運彩公開抽出奪牌「加碼獎」。(台灣運彩提供)

在我們選手(李洋/王齊麟、郭婞淳)得到金牌的那個時刻看到屬於我們的旗幟在會場冉冉上升，屬於我們的歌曲在會場高唱著，真的是讓人非常的振奮及感動，想要幫助國家體育持續往前發展進步的朋友們，不用覺得100元太少不好意思捐贈，也不用一定要找到特定的機構才能捐贈，很簡單，只要買個運彩100元就可以。

「聖筊」李洋、王齊麟與台灣運彩總經理林博泰合照。(台灣運彩提供)

「聖筊」李洋、王齊麟與台灣運彩總經理林博泰合照。(台灣運彩提供)

因為每買100元運彩就有10元自動挹注到「國家運動發展基金」，政府可以拿來培育及照顧更多優秀的運動人才，長期下來積沙成塔的力量，讓我們從台北世大運、雅加達-巨港亞運到這次的東京奧運奪牌數的大幅增加大家都很有感，這一切的一切都要感謝我們參與投注的朋友們，這次奧運期間台灣英雄奪下2金4銀6銅的優異表現，也讓這次抽獎活動總共要送出840萬的獎額，希望大家幸運中大獎。

「聖筊」李洋、王齊麟為運彩公開抽出奪牌「加碼獎」。(台灣運彩提供)

「聖筊」李洋、王齊麟為運彩公開抽出奪牌「加碼獎」。(台灣運彩提供)

「聖筊」李洋、王齊麟為運彩公開抽出奪牌「加碼獎」。(台灣運彩提供)