疫情籠罩之下，勞動部為照顧失業勞工，推出「安穩僱用2.0計畫」，雇主透過公立就服機構推介聘僱失業勞工，最高可領3萬元補助，受僱勞工亦可申請最高2萬元就業獎勵津貼。勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心25日、29日也邀「安穩僱用2.0計畫」廠商進行微型徵才，讓失業朋友安穩就業又可拿就業獎勵津貼。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，「安穩僱用2.0計畫」除擴大適用對象外，更加碼讓雇主、勞工雙方都可領取獎勵金，雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱失業勞工做全時工作，僱用滿2個月可獲僱用獎助1萬5000元，僱用滿4個月再給1萬5000元，合計最高可領3萬元；勞工就業滿2個月可獲1萬元、就業滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬，計畫自7月12日實施至9月30日止。

2場徵才分別為25日(星期三)在安平工業區服務中心3樓(台南市南區中華西路一段67號)上午10點至12點有南運體育用品、金振揚精密工業、福安工業、堤維西交通工業等4家廠商進行徵才，現場提供作業人員、守衛人員、倉管人員、品管人員、工安人員、倉管人員、射出成形技術員、塑膠射出技術員、生產線儲備幹部61個工作機會。29日(星期日) 璨揚企業股份有限公司在溪北里活動中心(台南市安南區文安街66號)上午10點至下午1點進行面試，現場提供作業人員、理貨人員等20個工作機會。

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，配合疫情二級管制，當天活動場地將進行人流管制，並進行量測體溫、酒精消毒、參加的民眾請戴好口罩及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。