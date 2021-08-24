兩名外交消息人士透露，7大工業國集團（G7）各國領導人明天召開視訊會議以商討阿富汗問題時，可望在是否正式承認或制裁塔利班政權一事上，宣告採取一致立場。

其中一名歐洲外交官說：「7國領導人將商定，就是否以及何時承認塔利班相互協調；同時將承諾，彼此繼續密切合作。」

美國、英國、義大利、法國、德國、加拿大和日本等7國領導人可能會藉用一致正式承認或再次施加制裁的可能性，來逼促塔利班信守尊重女權和國際關係的承諾。

承認是主權國家的政治行動，有其重要結果，包括可容塔利班取得以往阿富汗政府所仰仗的外來援助。美國前總統川普政府2020年簽署的協定載明，塔利班「並未獲得美國承認是個國家」。

2017－2018年曾在美國駐阿富汗大使館擔任副館長的退休外交官佛才莫（Annie Pforzheimer）說，承認作為一個工具，「是我們最重要的剩餘影響力之一」。

她說，若有良好的協調，承認的「力量會大得多」，必然能使未來塔利班政府包容異己，並遵守阿富汗的人權承諾。（譯者：張佑之）1100824