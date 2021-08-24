謝佳見在七夕時，有感而發地寫下「跟自己喜歡的人在一起，平平安安，健健康康的就很幸福了。」跟男密友孫瑋廷傳了6年緋聞的他，在七夕隔2天後，被本刊讀者在台北市內湖區直擊，帶著孫瑋廷和愛犬一起爬山，和諧的畫面完全呼應他所說的「幸福感」。

謝佳見被目擊和密友孫瑋廷，帶著愛犬Uni一起出遊。（圖／本刊攝影組）

八月十六日下午一點多，本刊讀者在台北市內湖區的白石湖吊橋，巧遇謝佳見牽著愛犬，密友孫瑋廷則跟在後頭，拿出手機準備拍照。當時因有路人經過，掌鏡的孫瑋廷提醒謝佳見「等後面的人走過再拍。」路人見狀對他們表示抱歉，謝佳見則回應：「沒關係！慢慢來。」語氣溫柔得令人快融化。

脫下口罩的兩人，見有人靠近立刻露出尷尬微笑。（圖／本刊攝影組）

隨後兩人走到吊橋另一端的餐廳，拉下口罩放鬆地吸取大自然空氣，孫瑋廷依舊盡責地拍照。當有人接近時，謝佳見起身回頭查看，露出略顯尷尬的笑容，孫瑋廷則伸手企圖遮掩，似乎擔心被路人認出來；並未意識到自己拉下口罩的兩人，顯得不太自在。

今年謝佳見將推出第二本個人寫真書《謝佳見：臨界之地Land Boundary》。（圖／藝和創藝提供）

謝佳見和孫瑋廷自二○一五年起往來密切，不避諱地在社群網站曬合照，曾有網友抓包他們各自上傳的「床照」，床單與被子的樣式一模一樣，根本是躺在同一張床上拍的。後來兩人不斷地被拍到同居或一起出遊，孫瑋廷還像個賢內助般，負責買菜、照顧狗狗等生活瑣事。

七夕當天，謝佳見感性發文，透露出身邊有伴的幸福及滿足。（圖／翻攝自謝佳見IG）

以往謝佳見總以「朋友」來定義與孫瑋廷的關係，雖然一度鬆口「感情不分男女」，懷疑過自己是雙性戀。只是，很在意爸爸的謝佳見，擔心觀念傳統的爸爸不能接受，所以被問到「另一半有沒有可能是男生？」時，他僅回答：「我不敢去想，也不想講死。」

之所以「不敢」，就是因為家鄉馬來西亞民風保守，不能接受同志議題。今年他演出BL劇《酷蓋爸爸》，與林輝瑝上演參加同志遊行時熱吻的情節，但馬來西亞的報導並未說明只是拍戲，導致他被酸民罵翻，家人也質疑他「為何要演BL劇？」謝佳見只能盼家人能諒解，一句「大家都是一樣，沒有什麼區別。」道出他無奈的心聲。

和林輝瑝拍BL劇《酷蓋爸爸》，讓謝佳見一度受到家人的質疑和不解。

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