IBM於台北時間23日晚間舉行年度的Hot Chips 大會上，發布由IBM研究院AI硬體中心技術研發的首款IBM晶片Telum，也是IBM首款具有晶片上加速功能的處理器，能夠在交易時進行AI推論。IBM並宣布，基於Telum的系統預計於2022年上半年推出。

IBM即將推出的全新IBM Telum處理器，主要是為了將深度學習推論（Inference）能力引入企業工作負載，幫助即時解決詐欺（address fraud in real-time）問題。經過三年研發，IBM該款新型晶片內的硬體加速技術得以實現，可幫助客戶從銀行、金融、貿易和保險應用以及客戶互動中大規模獲得業務洞察。

IBM Telum克服了傳統企業需要大量記憶體和數據移動能力才能處理AI推論的限制，讓相關應用能夠在任何有數據之處都高效運行。根據IBM委託Morning Consult最新調查研究，有高達九成的受訪者表示，能做到不論數據位於何處、都可建構並運行AI專案，是非常重要的。

借助Telum，加速器可在非常靠近任務關鍵型數據和應用的地方運行，這意味著企業可以對即時敏感交易進行大量推論，無須在平台外調用AI解決方案，避免對性能產生影響。客戶也可以在平台外建構、並訓練AI模型，透過支援Telum的IBM系統，部署模型並執行推論、以供分析。

目前企業使用的檢測方法，通常只能發現已發生的詐欺活動。 這是因為受到現階段技術的侷限性，過程不僅耗時、並需要大量計算，尤其是當詐欺分析和檢測在遠離任務關鍵型交易和數據之處執行的情況下，複雜的詐欺檢測往往因遇到延遲而無法即時完成。這也因此使得零售商在意識到發生詐欺前，惡意行為人可能就已透過偷來的信用卡成功購買商品。 根據2020年的《消費者前哨網路數據手冊》（the Federal Trade Commissions 2020 Consumer Sentinel Network Databook）指出，去年消費者通報的詐欺損失超過33億美元，大幅高於2019年的18億美元。不過現在透過Telum，即可幫助客戶從詐欺檢測態勢轉變為詐欺預防，從目前僅能捕獲多個詐欺案例，轉變為在交易完成前、即可大規模預防詐欺的新時代，更重要的是，不會影響服務級別協定（service level agreements SLAs）。 IBM Telum新型晶片採用創新的集中式設計，能支持客戶充分利用AI處理器的全部能力，並輕鬆處理特定的AI運作負載，也因此將成為詐欺檢測、貸款處理、貿易清算和結算、反洗錢與風險分析等金融服務工作負載的理想選擇。

同時透過這些創新，客戶能夠增強既有基於規則的詐欺檢測能力，或透過機器學習加快信貸審批流程，除可改善客戶服務與獲利能力、即時發現可能失敗的貿易或交易，同時還可提出解決方案、為其創造更高效的結算流程。 IBM Telum包含8個處理器核心，具有深度超標量亂序指令管道（A deep super-scalar out-of-order instruction pipeline），時鐘頻率超過5GHz，針對異構企業級工作負載的需求並可進行優化。 另重新設計的高速緩存和晶片互連基礎架構，能為每個計算核心提供32MB快取，並可擴展到32個Telum晶片。而雙晶片模組設計更包含220億個電晶體，多達17層的金屬層上線路總長度達到19英里。 Telum是IBM繼其研究院近期宣布進軍2奈米節點後，又一次在硬體技術領域保持領先地位的例證。此外，三星則為IBM在七奈米EUV技術節點上研發Telum處理器的技術研發合作夥伴。