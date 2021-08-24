目前尚在服刑，台中知名角頭「要命小方」的林姓妻子，22日晚間在台中市區連續撞擊路邊停放的3輛自小客車後翻覆，送醫後趁著醫院防疫，警員無法在醫院留置的空檔，由兒子掩護，藉尿遁推輪椅落跑躲避酒測，林女在昨(23日)深夜在律師陪同下到案並完成酒測，酒測值為零，警方認為林女林女不配合抽血酒測，仍開拒測單告發。

警方昨天在林女離開醫院後，便積極聯繫到案，經過24小時策動，林女終於與分局聯繫，在晚間10時許，由律師及兒子、友人的陪同，前往第五警分局交通分隊製作筆錄並進行酒測，，酒精濃度為零。

林女警訊時表示，對案發經過完全沒有記憶，不清楚能和員警說什麼，因此在兒子陪同下先回家，但因沒帶鑰匙，便和兒子在旅館過夜，直到親友通知後才主動向分局聯絡並前往說明。但警方認為林女採取消極拒測，因此仍開立拒測單告發。

根據警方調查，昨(22日)晚間8時15分發生在本市崇德路三段10號前，林姓女駕駛自小客不慎撞到停放於路旁停車格的三部自小客，經警方到達現場時，林姓女駕駛表示頭昏身體不舒服無法酒測，第五分局在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，由到場林姓女駕駛的兒子陪同坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診。

警方表示，依照道路交通事故處理規範，現場有傷者時，要先以救護為原則，林姓女駕駛在肇事後，就表示其頭痛不適，處理員警在現場為了避免喪失救護的先機，違成更大的傷害，況且駕駛也表示無法實施吹氣酒測且她也願意至醫院抽血檢測，所以，大約在20時30分時，由救護車載送到醫院就診。

現場處理員警隨後於21時05分到達醫院並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女表示無法實施酒測，於是，員警將抽血委託書給醫院，由於目前仍為防疫期間，醫院人員告知員警無法在診間等候，請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書，員警初步觀察，林女並無明顯酒容酒味的情形，於是返所執行其餘勤務勤務。

未料員警在23時0分返回醫院要拿抽血委託書時，診間護理師表示，林姓女駕駛還沒抽血，因為要上廁所，所以，由她的兒子推輪椅前去，但後來就沒再回來急診室的留觀區。此時，員警於23時30分立即前往林女住所查訪，但均無人回應。